Le epifanie di Harold Bloom Ci ha lasciato uno scaffale di libri, scritti in 70 anni di fervore critico e l'esempio di una vita interamente dedicata alla letteratura di Luigi Sampietro

(Fotogramma)

È morto Harold Bloom. Uno dei pilastri della nostra casa della saggezza. Ci ha lasciato uno scaffale di libri, scritti in 70 anni di fervore critico e l'esempio di una vita interamente dedicata alla letteratura. Che, per quanto non faccia mai “succedere niente sul piano pratico”, come scrisse H.W. Auden; e che “sia un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo”, ebbe a dire Eugenio Montale in occasione del suo Nobel; non serve solo agli accademici per fare carriera e agli editori per fare soldi, ma è una forza imprescindibile contro le forze della banalità.

L'eredità di Bloom si può riassumere in tre parole, desunte dalla traduzione del titolo del suo Western Canon. E sono: 1) il canone; 2) la letteratura; 3) l'occidente.



E cominciando dall'ultima parola – l'occidente, appunto – bisogna riconoscere a Bloom il merito di avere ristretto giudiziosamente l'ambito di qualsiasi possibile discorso sulla letteratura. Ha, in altre parole, suggerito di rimanere sul concreto e di attenerci (Bloom ha sempre evitato sistemi astratti e algoritmi impossibili) ai libri che nel corso di una vita siamo in grado leggere da cima a fondo. Nulla vieta di allargare lo sguardo su culture lontane nello spazio, ma non è possibile – ci ha insegnato – avvicinarle fingendo di dimenticare chi siamo.



La seconda parola su cui è doveroso soffermarsi è la letteratura. Bloom voleva evitare che, nelle mani delle svariate sètte culturali e politiche, diventasse – svilendosi – un'arma retorica a sostegno di scopi secolari. Perché, sosteneva, la letteratura è illuminazione, nutrimento dello spirito, e non ha altro scopo che di “salvare l'anima immortale”.

Il proposito e la pratica di Bloom, infatti, sono sempre stati quelli di indicare i libri di cui tener conto e da proteggere come patrimonio della memoria della tribù. Un canone imprescindibile – ed ecco la terza parola –contro le forze della banalità dilagante. Perché la letteratura, per dirla con Thomas Carlyle, “o è sacra o non è”. Cosa che, in termini gnostici, che sono poi quelli in cui Bloom per lo più si è sempre espresso, vuol dire che nella letteratura si può trovare quella saggezza che consola e dà senso (“ci insegna ad accettare i limiti della nostra natura”) negli anni della vecchiaia, nei giorni della convalescenza da una grave malattia e al cospetto della morte.



Una visione per nulla semplicemente consolatoria che ha però irritato una intera generazione in armi che, a suo tempo, aveva preso a schiaffi, senza averli magari neppure letti, solo perché “maschi, bianchi e per di più già morti”. Una generazione – bisogna dirlo – di sprovveduti che ha sempre visto nella letteratura un corpo contundente da usare in mille diverse battaglie, e che ha finito per dar luogo a quella che lo stesso Bloom aveva chiamato l'Accademia del Rancore: “Il cinismo ormai domina. La realtà sta diventando virtuale, i libri cattivi cacciano quelli buoni e la lettura è un'arte moribonda. Ma che importa?”.



Nato con la vocazione della poesia, Bloom ha intrapreso a suo tempo la carriera dell'interprete, cioè dell'esegeta, e ha finito tra i flutti di quel mare perennemente in tempesta (altro che otium!) che è l'industria accademica. Ma, fedele al primo amore, alla poesia ha dedicato la vita, imparando a memoria decine di migliaia di versi. Ha in questo modo saputo trasferire dentro di sé quel liquor vitae che a loro volta i poeti avevano trasferito dal mondo esterno nelle loro opere. Ed è – ed è sempre stata –, questa, la via che porta a una conoscenza, già teorizzata da S. T. Coleridge, in cui è coinvolta l'intera personalità: in cui il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto non restano separati come avviene in ambito scientifico, bensì confluiscono l'uno nell'altro, grazie alla loro co-inerenza o co-inherence e danno luogo a quella che gli antichi chiamavano gnosis. Una conoscenza che è partecipazione.