Le erbe antiche dell’Hortus Urbis

C’è l’achillea, detta “herba militaris” perché amata dai soldati, la malva di cui era ghiotto Cicerone, la borragine considerata un antidoto alla tristezza: è un piccolo parco botanico dedicato alle erbe degli antichi Romani l’Hortus Urbis, inaugurato nel 2012 nel Parco dell’Appia Antica, recuperando un terreno abbandonato dell’ex Cartiera Latina. Intorno alle sue 16 aiuole si organizzano lezioni di acquerello (i prossimi appuntamenti sono il 12 e 26 ottobre e il 9 novembre), laboratori per bambini, yoga e tai chi, corsi per fare il pane e la pasta e per potare al meglio le piante. www.hortusurbis.it