Le esche del web: progetti all’asta e tariffe flat per la consulenza professionale

Dal «commercialista online» all’abbonamento «flat» per la consulenza legale, fino al progetto preliminare gratuito. Sono solo alcuni esempi dei contenuti che si trovano in rete, su un qualunque motore di ricerca, se si cercano prestazioni professionali gratis o a prezzi scontati: una selva di offerte in cui è complicato districarsi ed ancora più difficile è acquisire garanzie sulla professionalità di chi le propone.

Uno dei terreni più battuti è quello delle consulenze legali. Si parte da un livello base, con avvocati - o comunque persone che si presentano come tali - che offrono consulenze telefoniche gratuite, in quasi tutti i campi del diritto, su siti in cui compaiono annunci di ogni sorta, dal coaching alla cartomanzia.

Ma si trovano anche servizi più evoluti, come piattaforme che propongono abbonamenti, a canoni che partono da pochi euro al mese, per garantirsi un corposo pacchetto di servizi legali gratuiti - che includono consulenze, analisi di contratti (dall’affitto al mutuo), servizi stragiudiziali (senza scrittura di atti ufficiali) - e il diritto a usufruire di prezzi ridotti, fino a un decimo del costo medio di mercato, per atti legali semplici e complessi. Le prestazioni - viene specificato - sarebbero svolte da team selezionati di avvocati specializzati. Oltre ad abbattere la parcella, l’obiettivo è di far guadagnare denaro a chi procura nuove sottoscrizioni.

La gestione delle partite Iva

Altro campo gettonato sul web è la promozione di servizi fiscali e tributari online a prezzi convenienti rispetto a quanto richiesto da un tradizionale studio di commercialisti. Qui le proposte più diffuse riguardano la gestione della partita Iva attraverso piattaforme online. Anche in questo caso, vengono proposti piani su misura: da quello gratuito - che può includere fatturazione, gestione spese, consulenza fiscale - a diversi upgrade a pagamento (entro poche centinaia di euro) per prestazioni più avanzate (apertura partita Iva, gestione contabilità, intrastat, invio dichiarazione dei redditi). Viene specificato, in diversi casi, che a svolgere le attività di assistenza sono «consulenti fiscali specializzati», mentre le «attività riservate» sarebbero affidate a commercialisti partner iscritti all'albo.

I progetti all’asta

Non mancano le offerte di servizi gratuiti o low cost nel campo della progettazione. C’è chi sul proprio sito propone un «progetto preliminare gratuito» e «fatto su misura» per una stanza o per la casa (mentre scatterebbe regolare parcella nel caso di «progetto definitivo ed esecutivo»). Si trovano anche siti che promuovono il lancio di una vera e propria gara online per la progettazione della propria abitazione, negozio, ufficio e spazio esterno, promettendo al committente decine di progetti di alta qualità tra cui scegliere. Di questi, però - tanti o pochi che siano -, ne sarà pagato solo uno: quello vincitore.