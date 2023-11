Le escursioni nella natura dalle paludi al Lago di Bled

Per chi volesse abbinare ad un soggiorno nella capitale delle emozionanti gite di un giorno nella regione centrale della Slovenia, è possibile andare alla scoperta dei verdi dintorni di Lubiana, che collegano il mondo alpino, l’ambiente naturale delle paludi, i campi carsici, le grotte, i fiumi e i laghi. Le paludi di Lubiana sono, ad esempio, una riserva naturale nota per la sua rara flora e fauna e per i resti della cultura preistorica dei palafitticoli, iscritti nella Lista del patrimonio Unesco. Si può anche prendere un tè nel maniero di Polhov Gradec, dove abitò il conte Blagaj, illuminista, mecenate dell’arte e botanico che ha dato nome ad una specie vegetale protetta, oppure spingersi fino all’isola di Bled, in mezzo al lago glaciale, sotto le vette alpine, dove si erge una rupe con il castello medievale e dove si può gustare la famosa torta di crema o le potizze, tipici dolci sloveni.

