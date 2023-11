La manovra 2024 e le famiglie, le novità su fisco, pensioni e bonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo settimane di bozze e ripensamenti, il 30 ottobre il Governo ha presentato il testo della manovra 2024 al Parlamento, che dovrebbe approvarlo senza emendamenti.

Nel nuovo Focus di Norme e Tributi, in uscita il 10 novembre al costo di un euro più il prezzo del quotidiano, i giornalisti e gli esperti del Sole 24 Ore fanno il punto sulle principali novità che coinvolgeranno le famiglie italiane.

In ambito fiscale, come cambiano Irpef, addizionali, regime forfettario, cuneo fiscale, assegno unico, tassazione dei premi di risultato e cedolare secca. Ma anche come si trasformano le misure di aiuto per fronteggiare le spese familiari e mandare i figli all’asilo. Sul fronte pensioni, quante penalizzazioni scattano sulla previdenza. E infine, in materia di bonus, quali sono le strette previste sugli incentivi ai lavori edilizi in casa e le colf.