Le Faq sulla stretta di Natale: posso tornare dal partner? E andare dai genitori anziani? È consentito fare tutto ciò che rientra nella sfera del ritorno alla propria residenza o domicilio e in quella dello stato di necessità. Semaforo verde a tutti gli spostamenti per lavoro e per motivi di salute di Mariolina Sesto

Ultimo week end prima del lockdown, folla da shopping

È consentito fare tutto ciò che rientra nella sfera del ritorno alla propria residenza o domicilio e in quella dello stato di necessità. Semaforo verde a tutti gli spostamenti per lavoro e per motivi di salute

3' di lettura

Per calare nella realtà della vita quotidiana le norme contenute nel decreto Natale, il governo ha pubblicato sul suo sito le risposte a quelle che sono le domande più frequenti dei cittadini su ciò che si potrà fare e ciò che sarà vietato nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. Faq che sono in corso di aggiornamento come specifica in corso d’opera il sito di Palazzo Chigi. Ecco i principali quesiti a cui viene data una risposta.

Ricongiungimento al partner o al coniuge

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste? Ecco la risposta del governo: «Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione».

Loading...

Visita ai genitori anziani fuori regione

Altro quesito molto ricorrente tra i cittadini: I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

Il governo risponde che «gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021. Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all'interno del proprio comune. In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute».

Genitori separati e figli minorenni



I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all'estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore? La risposta del governo è sì. «Questi spostamenti - precisa Palazzo Chigi - rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l'estero, è comunque necessario consultare l'apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare».

Assistenza a parenti non autosufficienti

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?