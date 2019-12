Brexit e viaggi in Gran Bretagna: cosa cambia dopo il voto del 12 dicembre Basta la carta di identità o devo avere il passaporto? Sarà ancora ancora valida la tessera sanitaria o devo fare un’assicurazione? di Biagio Simonetta

Brexit in arrivo: cosa cambia per chi viaggia

4' di lettura

Con la vittoria del conservatore Boris Johnson alle elezioni del 12 dicembre, il divorzio del Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 sembra scontato. Per Johnson, del resto, c'è stato un plebiscito elettorale. Un risultato che, di fatto, legittima ancora di più la Brexit. Ma allora cosa cambierà per i viaggiatori? Come si entrerà in UK? Quali documenti serviranno? Sarà ancora semplice passare un weekend a Londra?

Da ormai qualche mese le principali compagnie aeree britanniche stanno fornendo informazioni ai passeggeri. E il quadro, per quanto complicato e in evoluzione, sembra comunque abbastanza chiaro. Con la Brexit cambieranno alcune cose, certo. Ma con ogni probabilità non dal 31 gennaio 2020, data ormai certa di uscita dalla Ue, bensì dal gennaio 2021, quando sarà terminato il periodo transizione durante il quale Regno Unito e Unione Europea negozieranno un nuovo accordo post-Brexit. Andare in Inghilterra non diventerà un'impresa, servirà solo qualche passaggio burocratico in più.

Il visto e il passaporto

La prima vera modifica riguarderà il visto. Prima delle elezioni, i conservatori hanno presentato un piano per l'immigrazione molto dettagliato. E adesso lo applicheranno. I turisti che arriveranno in UK da Paesi Ue, quindi anche dall'Italia, dovranno essere muniti di visto elettronico, da conseguire almeno tre giorni prima della partenza per la Gran Bretagna. Per ottenerlo sarà necessario seguire una procedura online molto simile a quella che attualmente è in vigore per ottenere l'ESTA (Electronic System for Travel Authorization) che consente l'ingresso negli Stati Uniti. Il visto statunitense costa 14 dollari, mentre il costo del futuro visto per il Regno Unito non è ancora chiaro. Visto alla mano, un turista potrà fermarsi – magari a Londra – per un massimo di 3 mesi, scaduti i quali dovrà far ritorno nel suo Paese di origine. Per rimanere in Gran Bretagna oltre i tre mesi, infatti, sarà necessario un permesso di lavoro.

Ma c'è un intoppo in più. Con la nuova legge sull'immigrazione, non sarà possibile entrare in UK con la carta di identità. Per ottenere il visto elettronico, infatti, sarà necessario disporre di un passaporto biometrico (i nuovi passaporti rilasciati ovunque, in Italia, già da qualche anno). Lo stesso passaporto sarà richiesto in dogana, una volta arrivati a destinazione.



Quando entreranno in vigore visto e passaporto

Queste nuove regole teoricamente potrebbero entrare in vigore già a partire dal prossimo 31 gennaio 2020. Per Boris Johnson e i suoi, infatti, la stretta sugli ingressi è un punto fondamentale per la Brexit. Ciononostante, è molto probabile che dopo il 31 gennaio possa scattare un periodo di transizione della durata di 11 mesi, durante i quali si lavorerà per rendere le nuove regole del tutto effettive. Visto elettronico e passaporto, dunque, potrebbero essere necessari a partire dal 1 gennaio 2021. Le date, tuttavia, sono ancora in definizione. E per chi ha deciso di recarsi in Gran Bretagna nei prossimi mesi, è meglio rimanere costantemente aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.



I permessi di lavoro

Col visto turistico che durerà solo 3 mesi, entrerà in vigore anche una stretta su chi si reca in UK per lavoro. In sostanza saranno privilegiati i lavoratori qualificati. Per medici, ricercatori o docenti, non dovrebbe essere difficile ottenere visti di durata medio lunga (5 anni), per poi poter ottenere una residenza. Sarà più complicato, invece, il percorso per chi fa lavori come barista, cameriere, pizzaiolo e simili (cioè per la maggior parte dei giovani italiani che ogni anno si recano a Londra per sbarcare il lunario). Per loro, sarà necessario partire con un contratto di lavoro in tasca. Altrimenti il visto elettronico avrà la durata di 3 mesi, scaduti i quali dovranno lasciare il Paese.



I voli

«Indipendentemente dall'esito della Brexit potrai comunque volare con noi tra il Regno Unito e l'UE e all'interno dell'UE» è scritto sul sito di EasyJet e su quello della compagnia di bandiera British Airways (la pagina è aggiornata al 29 ottobre). Anche in caso di Regno Unito fuori dall'Europa, sia la Commissione europea e il governo britannico hanno confermato che le compagnie aeree inglesi potranno ancora operare. Cambieranno però si legge «il documento di viaggio e la validità della patente di guida, pertanto ti consigliamo di visitare il sito web del tuo governo nazionale o della Commissione Europea per ulteriori informazioni su come viaggiare nel Regno Unito post-Brexit».

L'assicurazione sanitaria

Ad oggi, le notizie riguardanti la validità della copertura sanitaria europea nel Regno Unito sono le seguenti: nel caso – oggi molto probabile - Brexit si concretizzasse, le tessere europee di assicurazione malattia registrate nell'UE (ovvero quella che conosciamo come tessere sanitarie) non saranno valide. E qui arriva in aiuto anche l'Unione Europea, che nelle sue FAQ sulla possibilità di Brexit spiega: «I cittadini dell'Ue non saranno più in grado di accedere all'assistenza sanitaria nel Regno Unito con la loro tessera europea di assicurazione malattia. Controlla con il tuo ente assicurativo se le spese mediche di emergenza sono rimborsate in un Paese non appartenente all'Ue. Se non lo sono, puoi decidere di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio privata». Per tutto il periodo di transizione (che dovrebbe estendersi fino al 31 dicembre 2020), non è in programma nessun cambiamento per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Per averla, dunque, è necessario possedere la tessera sanitaria italiana. Questo documento permette ai cittadini europei in terra britannica di ricevere cure e assistenza di base negli ospedali pubblici. L'intenzione è quella di apportare delle modifiche che dipenderanno dagli accordi presi tra il Regno Unito e l'UE al termine del periodo di transizione. Ma si vedrà più avanti, dunque.



Costi sul roaming telefonico

Altro capitolo spinoso riguarda i costi sul roaming telefonico. Da ormai un po' di tempo, i cittadini italiani in UK (come nel resto dei Paesi europei) possono usare i loro piani tariffari come se fossero in Italia, senza sovrapprezzi. Lo ha stabilito l'Unione europea con una legge entrata in vigore il 15 giugno del 2017. Con Brexit, le cose potrebbero cambiare. Senza accordo, infatti, verrebbe meno la garanzia della gratuità del servizio roaming, e il Regno Unito diventerà a tutti gli effetti un Paese fuori dall'accordo UE. Come suggerisce l'ambasciata italiana, i cittadini italiani (possessori di sim italiane) che visitano l'Inghilterra, dovranno fare riferimento al proprio operatore telefonico circa gli addebiti roaming.