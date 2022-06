Le fatine Winx dall’animazione ai film: alla Rainbow il 100% di Colorado

Rainbow ha dalla sua anche un’acquisizione all’estero (la canadese Bardel Entertainment) oltre a una presenza sui mercati internazionali consolidata e spinta dal prodotto di punta: le fatine animate Winx, ora “cresciute” e passate al live action con la serie Tv «Fate: The Winx Saga», la cui seconda stagione, dopo la prima di inizio 2021, sbarcherà su Netflix nel prosieguo dell’anno. Ma, anche qui, c’è una lunga storia alle spalle. Era il 28 gennaio del 2004 quando andò in onda la prima puntata della serie d’animazione “made in Loreto”. Da allora le Winx si sono dimostrate un filone d’oro, in termini di vendita di contenuti, licenze, merchandising, in tutto il mondo.

Tutto nato dalla passione di fumettista di Iginio Straffi. «E pensare – dice il numero uno di Rainbow, che ora sarà anche presidente della Colorado Film – che mia madre da bambino mi diceva che con i fumetti non si vive e che mi sarei dovuto concentrare sulla scuola».

Ci ride su Straffi, 57 anni, originario di Gualdo, nel maceratese. Il completamento dell’acquisto di Colorado Film rappresenta ad ogni modo un’azione pensata in ottica di diversificazione, sia sui target che sui generi, unendo alle serie tv animate (le fatine Winx, «Mia and Me», «Huntik») format televisivi, live action e ulteriore know how per il cinema. «In un momento come questo – aggiunge Straffi – ci sono molte possibilità di crescita sul fronte del live action e di generi come il thriller, l’horror e il fantasy senza dimenticare, ovviamente, la commedia».

Sull’altro versante, per l’ad della acquisita Colorado Film, Alessandro Usai, c’è da essere «orgogliosi di costituire insieme uno dei pochi gruppi di produzione indipendenti ancora capitanati da un imprenditore italiano che ha saputo affermare il proprio prodotto a livello globale». La sfida, ora, «sarà di estendere insieme i successi consolidati di Colorado Film in Italia anche oltre i confini nazionali».

Audiovisivo in trasformazione

Per Colorado muoversi in autonomia era, nei fatti, non immaginabile nel contesto attuale in cui la richiesta di prodotto audiovisivo è fortissima, ma in un quadro crescente di spese per rispondere all’impennata della domanda e con la qualità necessaria a farsi strada. Altri, prima, hanno scelto di entrare in realtà più strutturate. Nel 2022, dopo l’ingresso di Lux Vide nella galassia Fremantle, è stato il leader mondiale delle produzioni audiovisive – Banijay Group, guidato in Italia dal presidente e country manager Paolo Bassetti e a livello global, come ceo, dal fratello Marco – a fare shopping nella Penisola portandosi in casa Groenlandia Group. Prima di allora Wildside è stata venduta a Fremantle; Cattleya agli inglesi di Itv Studios e Palomar ha ceduto la maggioranza alla francese Mediawan.