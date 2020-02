Le «Favolacce» dei fratelli D’Innocenzo scuotono la Berlinale

Non si smentisce Hong Sang-soo con questo film pienamente nel suo stile, fatto di inquadrature semplici e di spunti sempre garbati e delicati.

La raffinatezza non manca, ma non ci sono grandi sequenze da ricordare e la maggior parte dei ragionamenti proposti sa di già visto e non riesce più a stupire come un tempo.

Never Rarely Sometimes Always

È un prodotto curioso fin dal titolo l'americano «Never Rarely Sometimes Always» di Eliza Hittman.

Protagonista è una ragazza della Pennsylvania, rimasta incinta senza volerlo. Insieme a sua cugina, parte per New York per poter abortire, ma il viaggio sarà soprattutto un modo per confrontarsi con se stessa.

Pellicola dalle tematiche forti, «Never Rarely Sometimes Always» è un film sulla solidarietà femminile, di grande attualità e capace di trattare col giusto rigore un tema non facile.



Peccato che l'andamento sia un po' altalenante e diversi passaggi appaiano decisamente ridondanti, ma ci sono comunque elementi di grande interesse, a partire proprio dalla conversazione che dà un senso al titolo dell'opera.

Buona prova della protagonista Sidney Flanigan.