Le fiale rivitalizzanti per il viso Ampolle che contengono una formula molto concentrata di attivi energizzanti, idratanti e antiage per garantire un effetto immediatamente visibile di Annalisa Betti

2' di lettura

Cosa sono. Ampolle che contengono una formula molto concentrata di attivi energizzanti, idratanti e antiage in grado di agire in tempi brevissimi per garantire un effetto immediatamente visibile, per ‘tirare su' la pelle del viso, ma anche l'umore messo alla prova dal lockdown



Quali vantaggi hanno le fiale rispetto agli altri pack? Intuitivamente, basti pensare al fatto che ricordano un farmaco, con tutte le implicazioni del caso: «La purezza del prodotto è preservata in ogni fase del confezionamento, anche grazie alle proprietà chimico-fisiche del vetro; le monodosi mantengono poi integra la formula per ogni singola applicazione; inoltre le fiale permettono di ridurre i conservanti; infine, il vetro è perfettamente riciclabile» spiega la dottoressa Tullia Tritella, responsabile del Testing di Cosmetica Italia Servizi.



Compresa questa caratteristica, passiamo ora alle qualità cosmetiche. Si tratta di un pronto intervento a ‘effetto tiramisù' non soltanto per il viso, ma anche per il buonumore, perché ci regala un aspetto migliore già dalla prima applicazione, particolare che non va sottovalutato: è la cosiddetta instant gratification, l'effetto immediato che, nel nostro caso, si vede nelle tre dimensioni, non soltanto sulla qualità dell'epidermide ma anche in termini di compattezza e tono. Un alleato beauty in più, per aiutarci a uscire dal lockdown con una pelle più vitale nonostante la mancanza di sole e aria aperta.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Isdinceutics Instant Flash di Isdin è un trattamento intensivo che, grazie alla combinazione di attivi innovativi come il complesso Lift Firm e l'attivo Line Boost, regala un effetto lifting immediato e prolungato che aiuta a ringiovanire l'aspetto del viso grazie alla formula innovativa ricca di peptide Q10 che aiuta a dare energia alla pelle rivitalizzandola, così dà nuova luce al viso, attenua le rughe e le linee d'espressione eliminando i segni di stanchezza e stress per una bellezza istantanea e per diverse ore (euro 4,50 per la singola fiala, 19,90 per 5 fiale, online su farmae.it e in farmacia).



Plumping Shot Anew Skin Reset di Avon è un concentrato che già dal primo utilizzo rende la pelle più luminosa, elastica e tonica, grazie al Protinolo, che contribuisce a stimolare la formazione di nuovo collagene. Progressivamente, la pelle è sempre più levigata e le linee di disidratazione scompaiono. In sette giorni, il viso appare visibilmente più giovane, durevolmente. Plumping Shot si usa prima della crema, come un siero, in cicli di una settimana (21,99 euro per 7 fiale, su avon.it).