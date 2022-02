Le Fiere in crisi: i corridoi verdi sono la priorità per ripartire

Ascolta la versione audio dell'articolo

La madre di tutte le battaglie, ora, è quella per ottenere dal governo l’istituzione dei cosiddetti corridoi verdi, ovvero misure per favorire in Italia l’arrivo degli operatori fieristici esteri immunizzati con vaccini non riconosciuti dall’Ema. Con la fine dello scorso anno, i ristori per le perdite subite nel 2020 e 2021 sono finalmente arrivati nelle casse di quartieri e organizzatori fieristici colpiti dalla pandemia: 310 milioni in totale tra fondi del ministero del Turismo e quello degli Esteri, su un totale di 500 milioni a disposizione per il settore (una parte è andata a congressi e imprese della logistica, una parte non è utilizzabile perché vincolata dalle regole europee sugli aiuti di Stato). All’appello, per coprire completamente i danni subiti dalle fiere nei primi due anni di pandemia mancherebbero ancora 100 milioni di euro circa, ma ormai la partita delle fiere è altrove.

«Guardiamo avanti, a questo 2022 che sarà sicuramente ancora un anno in perdita, ma possiamo limitare i danni e cercare di trasformare le perdite in investimenti per il futuro», dice Maurizio Danese, presidente di Aefi (l’associazione degli enti fieristici). Dopo l’incoraggiante ripartenza dell’autunno scorso, con calendari fitti di manifestazioni e una partecipazione di espositori ed visitatori superiori alle attese, l’anno nuovo si è aperto con una battuta d’arresto: la diffusione della variante Omicron e il moltiplicarsi dei contagi hanno costretto gli organizzatori a rinviare circa 70 eventi previsti nei primi mesi dell’anno e riprogrammarli da marzo in poi. Rassegne importanti, come il Salone del Mobile, VicenzaOro, il Sigep, la Borsa del Turismo, il Mido, Cosmoprof, Micam e Mipel. Quasi tutte le principali fiere internazionali sono state rinviate di un paio di mesi, con tutto quello che ne consegue in termini di difficoltà organizzative e costi aggiuntivi. «Abbiamo avviato un tavolo di confronto con il governo – dice ancora Danese –. A breve incontreremo il ministro del turismo Massimo Garavaglia e poi quello degli Esteri Luigi Di Maio». Due le richieste principali: la prima e più importante, portata avanti assieme a Cfi (che rappresenta le associazioni industriali proprietarie delle manifestazioni di settore), è l’istituzione dei corridoi verdi, per favorire la partecipazione alle fiere di operatori extra-Ue, soprattutto da Cina, Russia, India e Turchia, ovvero i principali target delle fiere e delle imprese italiane, che nelle fiere trovano uno dei loro principali strumenti di internazionalizzazione.

Inoltre, il sistema fieristico chiede di poter accedere agli ammortizzatori sociali per far fronte a questi due mesi e mezzo di quasi totale assenza di attività espositive dovuta appunto alla riprogrammazione del calendario: la cassa integrazione per gli allestitori e decontribuzioni retributive per i dipendenti delle società fieristiche. Non si parla (per ora) di ristori, perché non esistono decreti governativi che impongono la chiusura dei quartieri, né gli operatori hanno alcuna intenzione di chiudere. «Ma abbiamo bisogno di una prospettiva – aggiunge Danese –: va bene lasciarci aperti, ma se non possiamo ricevere i buyer internazionali non europei, saremo come dei cavalli zoppi e la nostra sarà solo una falsa ripartenza».

Rincara la dose Massimo Goldoni, presidente di Cfi: «Il riconoscimento temporaneo dei vaccini non Ema per i visitatori delle fiere è il tema più importante: le fiere sono vetrine per le filiere industriali italiane, punte di diamante delle eccellenze che come Italia rappresentiamo a livello produttivo. Se non possono accedervi buyer russi, cinesi, turchi o indiani, l’efficacia stessa degli eventi espositivi viene meno, soprattutto per alcuni comparti». Le fiere, ricorda Goldoni, sono strumenti di politica industriale a vantaggio delle imprese italiane.

Anche per questo è importante la strada percorsa, pur faticosamente, dal sistema fieristico italiano che, a differenza ad esempio dei competitor tedeschi, hanno scelto di non annullare gli eventi di inizio 2022, ma solo di spostarli di qualche mese, per assicurare un presidio agli espositori.