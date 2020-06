Le fiere piegate dal Covid chiedono un fondo da 600 milioni Atteso lunedì 8 giugno un incontro tra il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini e il ministro dell’Economia Gualtieri di Giovanna Mancini

(Agf)

Sono state tra le prime attività economiche a pagare gli effetti della pandemia , eppure finora il Governo non ha dimostrato particolare attenzione alle fiere italiane. Un settore che muove ogni anno 60 miliardi di euro, funzionando da volano per le attività commerciali delle imprese, che ha visto sostanzialmente azzerati i ricavi da marzo a oggi, con l’annullamento o lo slittamento di tutte le manifestazioni in calendario.

L’incontro Bonaccini-Gualtieri

Ora, forse, con il decreto Rilancio, potrebbe arrivare un ristoro per le società fieristiche e gli organizzatori degli eventi. Lunedì mattina 8 giugno è atteso infatti un incontro tra il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, per discutere anche di sostegno al sistema fieristico.

Bonaccini si fa portavoce di una iniziativa congiunta che ha visto in questi mesi la mobilitazione di diversi attori, tra cui lo stesso presidente dell’Emilia-Romagna e i suoi pari grado di Lombardia e Veneto – cioè le 3 Regioni che, insieme, ospitano l’80% delle fiere italiane. I 3 governatori hanno scritto nelle scorse settimane al Governo per chiedere l’istituzione di un fondo a sostegno degli operatori del sistema, per coprire mancati ricavi e costi aggiuntivi necessari per garantire la messa in sicurezza in vista della (auspicabile) riapertura a settembre.



Un fondo da 600 milioni a sostegno delle fiere



Proprio dell’istituzione di questo fondo discuteranno Gualtieri e Bonaccini, a partire dall’emendamento al decreto Rilancio presentato dal deputato del Partito democratico Serse Soverini, che individua in 600 milioni di euro la cifra necessaria per dare ossigeno a un sistema gravemente colpito dagli effetti del Covid .

Alle spalle, per così dire, dell’iniziativa, c’è tutto il sistema che ruota attorno all’industria fieristica: non soltanto i quartieri ospitanti (rappresentati da Aefi), ma anche le associazioni industriali che organizzano alcuni tra i più importanti appuntamenti business del nostro Paese, come il Salone del Mobile di Milano (organizzato da FederlegnoArredo Eventi) e il Cersaie di Bologna (di Confindustria Ceramica).



Il ruolo delle fiere per il made in Italy



Perché, come ricorda il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, «sostenere le fiere significa sostenere il made in Italy: senza le nostre manifestazioni, che attirano visitatori da tutto il mondo, è difficile far capire ai buyer il valore aggiunto e la qualità che differenziano i prodotti della manifattura italiana da quelli dei altri competitor esteri». Non a caso, si stima che il 50% delle esportazioni delle nostre aziende passi proprio attraverso i contatti e gli ordini realizzati nelle fiere. «È un dato di fatto che noi, come aziende, stiamo già sentendo gli effetti negativi della cancellazione di alcuni importanti appuntamenti fieristici, in termini di mancati ordini e ricavi», sottolinea Savorani.