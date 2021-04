Le fiere di Pitti Immagine in presenza a partire da fine giugno, dopo le sfilate di Milano

2' di lettura

Pitti Immagine rimodula le date dei saloni estivi della moda a Firenze, dopo l'ultimo decreto legge Covid che permette la riapertura delle fiere internazionali in formato fisico a partire dal 15 giugno. La società fiorentina ha deciso di ripartire dal Pitti Filati, che si terrà dal 28 al 30 giugno: una fiera di nicchia seppur ad alta creatività, che nei tempi d'oro ospitava un centinaio di marchi in gran parte italiani, e che questa volta ambirà ad averne almeno la metà nella nuova sede della Stazione Leopolda, più “intima” e affascinante con la sua natura post-industriale.

Lo spostamento della moda

Il 30 giugno, ultimo giorno di Pitti Filati, apriranno – nella stessa sede della Fortezza da Basso – il Pitti Uomo, la più importante rassegna al mondo della moda uomo che celebra la centesima edizione, e il Pitti Bimbo, il salone che riflette la crisi del settore e che tenterà di trovare nuova linfa. Entrambe finiranno il 2 luglio.

A fine estate i profumi

In settembre, dal 17 al 19, si terrà poi il salone Fragranze dedicato alla profumeria artistica alla Stazione Leopolda.

Le aspettative

Per il Pitti Uomo gli organizzatori puntano ad avere almeno 300 marchi, contro i 1.200 che esponevano le collezioni pre-Covid (nella foto in alto, un’immagine dell’ultimo Pitti Uomo in presenza, quello del gennaio 2020). Difficile fare previsioni sui buyer che potrebbero essere presenti, rispetto ai 20-24mila pre-Covid.Le nuove date dei saloni di Pitti «sono il frutto di un approfondito confronto con le organizzazioni internazionale dei grandi appuntamenti di moda – spiega in un comunicato l'ad Raffaello Napoleone – e in particolare col sistema italiano, inclusi i saloni dei prodotti tessili, per evitare sovrapposizioni e costruire un calendario con una logica di mercato».

La fashion week di Milano

Annunciate anche, dalla Camera della moda, che organizza le settimana di Milano , le date dedicate a sfilate e presentazioni maschile: la prossima edizione della Milano Fashion Week Men's Collection si svolgerà dal 18 al 22 giugno. Date condivise – si legge in una nota – a livello internazionale con le altre fashion week. «A seguito della conferma da parte del Governo di poter svolgere, dal 15 giugno, eventi e fiere in formato fisico, ci auspichiamo una Fashion Week che comprenda sia eventi digitali che eventi fisici con presenza di pubblico», ha spiegato la Camera della moda. Ancora incerta invece la data di Milano Unica, la grande fiera tessile che si tiene due volte all’anno.