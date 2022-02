Le fiere tedesche chiedono di riconoscere tutti i vaccini dell’Oms

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si sono ancora dissipate le nubi sul sistema fieristico tedesco. Su circa 390 eventi previsti per quest’anno sono una cinquantina quelli cancellati nel primo trimestre, mentre una trentina sono stati rinviati. A meno di novità dell’ultim’ora sono però oltre 300 quelli che dovrebbero andare in scena.

Nonostante le numerose ombre qualche timido segnale di miglioramento rispetto al 2021, il peggiore della pandemia, c’è. Almeno per il momento.

Il conto salato del 2021

Lo scorso anno su 380 fiere in programma solo 101 sono state confermate in presenza, quasi tutte nel secondo semestre, mentre una sessantina si sono svolte in modalità digitale e circa 280 eventi (il 74% del totale) sono stati annullati a causa del Covid 19 e dell’avanzare delle varianti.

Il conto per il settore è stato salato: una perdita economica di 24 miliardi di euro che ha superato il “rosso” di 21,4 miliardi del 2020 quando il 68% degli appuntamenti era stato cancellato.

Quali sono le previsioni per il 2022? «Nonostante le incertezze causate dalla pandemia – dice Hendrik Hochheim, responsabile delle fiere tedesche all’Auma, l’associazione del settore – gli enti organizzatori prevedono per quest’anno un numero maggiore di rassegne rispetto al 2021 e di conseguenza un aumento del volume d’affari, anche se per raggiungere i livelli pre-pandemia ci vorrà ancora un po’». Le misure di sicurezza e i nuovi standard sanitari non hanno scoraggiato gli arrivi. «Molte fiere internazionali nel nostro Paese - spiega Hochheim - hanno registrato un’alta percentuale di visitatori esteri nonostante l’inasprimento delle misure sanitarie. Questo dimostra il ruolo cruciale del settore per l’attività delle imprese e per i loro potenziali clienti».