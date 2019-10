Le flotte sono più grandi ma le auto si restringono

Come evidenziato nella ricerca realizzata da Top Thousand, l’Osservatorio sulla mobilità aziendale composto da fleet e mobility manager di grandi aziende, sull’auto elettrica e ibrida nelle flotte aziendali, l’87.3% delle vetture è alimentata a gasolio. I dati certificano anche la crescita di interesse per l’ibrido, che in tre anni è passato dallo 0,7% al 5,5% del parco, mentre l’elettrico resta una frontiera in via d’esplorazione (dallo 0,5% del 2016 all’1,5% del 2019). Le motorizzazioni benzina sono cresciute, ma rappresentano solo il 4,2% della flotta del campione esaminato di 85.000 vetture. Vista la maggiore attenzione a modelli compatti, e mossi anche da motorizzazioni alternative, i suv di segmento B come la Skoda Kamiq rappresentano una delle nicchie in forte crescita tra le scelte dei fleet manager.

Peugeot e-208

Il motivo è legato all’ottimo rapporto tra l’abbondante spazio a bordo e misure eterne compatte, a cui si va aggiungere una dotazione di sistemi di sicurezza da vettura di segmento superiore e un gamma di motorizzazioni che spazia tra diesel, benzina e metano. Con la nuova Peugeot 208 si aggiunge anche la propulsione completamente elettrica e 340 km di autonomia prima di doversi collegare ad una presa.

La ricarica è proprio uno dei principali problemi per la diffusione delle vetture a zero emissioni, con le aziende che oltre a montare colonnine di ricarica al loro interno utilizzano i modelli elettrici in condivisione tra più persone. Per risolvere a questo problema una soluzione arriva dai modelli ibridi, a partire dalla quarta generazione della Toyota Yaris. Completamente rinnovata rispetto alla serie precedente, monta una motorizzazione 3 cilindri hybrid e possibilità di viaggiare in elettrico fino a 130 km/h.