Le fondazioni di comunità moltiplicano le donazioni

Non solo denaro, anche ospitalità. “Ospiti per Casa”, un’associazione storica di proprietari di B&b del Lago di Como nella quale, più recentemente, sono confluiti anche gli host Airbnb del territorio, ha aperto le case al personale sanitario fuori sede o impossibilitato a rientrare nelle proprie abitazioni e alle forze dell’ordine. A Brescia il 60% delle risorse sono state destinate alla sanità: sono già stati creati 42 posti in terapia intensiva nei presidi sanitari del territorio con 2,5 milioni di euro mentre 2,8 milioni sono stati destinati ad apparecchiature, tra cui 295 respiratori Easy, le innovative maschere realizzate modificando il modello Decathlon. Una parte delle risorse è andata all’Ospedale Diffuso per supportare le strutture di riabilitazione per aumentare i posti letto dedicati ai pazienti Covid positivi dimessi e trasferiti dagli ospedali per acuti. E sempre a Brescia gli Irriducibili Leonessa, tifoseria organizzata della squadra di basket Germani, ha destinato i fondi dei tesseramenti alla fondazione locale.

E ancora la raccolta fondi Sosteniamo Bergamo, condotta assieme all’unità di emergenza dei Comuni ha lanciato la Dialetto Challenge #siamotuttibergamaschi, una challenge sui social che invita a dire una frase, un proverbio, un detto in bergamasco, insieme alla richiesta di supportare il fondo e a nominare tre amici per diffondere la campagna. La fondazione, oltre a sostenere l’ospedale locale il nuovo ospedale degli alpini, ha lavorato sul territorio in particolare, sulla domiciliarità e i servizi di assistenza per chi è in quarantena o per le persone dimesse dagli ospedali.

Dopo la prima fase, concentrata sull’emergenza sanitaria, le fondazioni si sono occupate di attivare servizi di elearning per le scuole, di sostegno psicologico nelle Rsa e per i familiari che hanno subito un lutto. «Ora ci stiamo preoccupando anche del sostegno economico agli enti del terzo settore che -aggiunge Trisoglio - non hanno avuto ricavi per via del settore in cui operano, dalla scuola alla cultura».

Questa situazione ha risaltato le particolarità delle fondazioni di comunità rispetto alla filantropia. «Donare a una fondazione di comunità che c’era prima e ci sarà dopo è diverso che donare a un ente centralizzato - riflette Trisoglio -. Le fondazioni hanno saputo conquistarsi nel tempo la fiducia del donatore. In secondo luogo la raccolta fondi rischia di invecchiare se legata a un progetto specifico, per esempio il singolo ospedale. Visto che situazioni come questa si evolvono di giorno in giorno, le fondazioni possono, conoscendo il territorio, destinarle dove ci sono necessità in quel momento».

Intanto, per il 2020, su 135 milioni destinati da Fondazione Cariplo alla filantropia, 60 milioni non sono ancora stati destinati e potranno quindi essere riprogrammati per l’emergenza Covid.