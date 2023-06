Le fonderie arginano la crisi ma resta il nodo-energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

In piedi, nonostante tutto. Difficile, dopo la pandemia, prevedere per il settore delle fonderie italiane un contesto più complesso rispetto a quello che si è concretizzato, tra impennata dei prezzi dell’energia e più in generale delle materie prime. Il settore ha tuttavia saputo resistere agli shock, trovando nei primi tre mesi dell’anno anche un recupero dei volumi. Comparto ampio, quello delle fonderie italiane, un migliaio di aziende che danno lavoro a 24mila addetti, per 7,4 miliardi di ricavi. Livello 2022 raggiunto grazie alla crescita dei prezzi, con ricavi lievitati del 21% nonostante un calo del 3,5% nelle tonnellate prodotte, poco meno di 1,9 milioni.

Esito inevitabile alla luce delle chiusure temporanee dello scorso anno, quando molte aziende del comparto sono state costrette a sospendere l'attività per i costi energetici insostenibili.

In termini di tenuta complessiva tuttavia i risultati sono stati migliori rispetto a quanto si poteva immaginare nel pieno della crisi e anche il primo trimestre 2023 ha visto performance positive sia in termini di produzione che di ricavi, rispettivamente in progresso del +3,3% e del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

«Le nostre aziende - ha spiegato il presidente di Assofond Fabio Zanardi, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione - sono riuscite ad affrontare efficacemente un anno imprevedibile. Un aiuto fondamentale, in particolare per quanto riguarda la gestione della crisi energetica, è arrivato dal lavoro di Assofond e delle altre associazioni che rappresentano i settori energivori, che sono riuscite a ottenere misure emergenziali importanti come il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, che ha sostenuto le forze produttive e che ha permesso di contenere i danni. Altrettanto ha fatto il mercato, grazie a una domanda rimasta tonica per tutto l'anno, nonostante il necessario adeguamento al rialzo dei listini, inevitabile per non trovarsi a lavorare in perdita».

Effetto prezzi che ha portato i ricavi di settore a 7,5 miliardi, con un’impennata del 32,6% per le fonderie di metalli ferrosi e del +15,9% per le altre.