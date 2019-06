Le forme dell’auto super connessa del futuro

Carica a induzione sia da ferma sia in movimento e proporzioni inedite per l’oggetto che celebra 100 anni di audacia e creatività Citroën. Un manifesto di una mobilità non convenzionale che mette il comfort al centro dell’esperienza di guida attiva. La 19_19 Concept è dotata di un sistema predittivo e proattivo che anticipa le esigenze di ciascun passeggero, assistito da un Personal Assistant capace anche di guidare autonomamente. Vero salotto viaggiante, con la sua alimentazione 100% elettrica amplifica il comfort fino a 800 km di percorrenza con un pieno di elettroni. Si può ricaricare a induzione sia da ferma che in movimento.

Linee originali, ma motori tradizionali per la one-off Bugatti La Voiture Noire, per la Ares Design Panther ProgettoUno Coupé, la Porsche 917 Concept e la Lamborghini Huracán Sterrato Concept. La prima adotta lo stesso motore W16 quadriturbo da 1.500 cv della Chiron e celebra il 110° anniversario del marchio francese rendendo omaggio alla Type 57 SC Atlantic. La Ares monta un motore V10 di 5,2 litri da 650 cv derivato dalla Huracán e riprende le linee classiche della DeTomaso Pantera del 1970. La Porsche festeggia due anniversari: 50 anni della 917 e 10 anni del Museo. La Sterrato esalta la guida off-road unendo la potenza della Huracán Evo (640 cv) alla versatilità del suv Urus con un’altezza da terra aumentata di 47 mm. Il sistema Ldvi(Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) appositamente calibrato per la guida off-road e su superfici a scarsa aderenza permette di sfruttare tutta la motricità in accelerazione.