Le “Formula 1” della vela si sfidano nel mare di Taranto

La rada del Mar Grande di Taranto ospiterà il 5 e 6 giugno l'unica tappa italiana, ed una delle poche europee, di SailGP, la regata fra catamarani veloci F50, equipaggiati con tecnologia foil, che vanno sull'acqua a circa 100 nodi orari, l'equivalente di 50 chilometri all'ora. SailGP, competizione ideata da Larry Ellison, fondatore di Oracle, e dal campione di vela Sir Russel Scout, è quest'anno alla sua seconda edizione. A differenza di altre regate, qui tutti i team utilizzano uno scafo identico (F50) e le stesse informazioni tecniche. Questo fa sì che l'esito delle gare sia determinato solo dalle capacità ed esperienza dei velisti.

La partenza è avvenuta ad aprile alle Bermuda. Taranto è la seconda tappa delle otto programmate. Le tappe sono distanziate temporalmente per dar modo all'organizzazione e ai team tecnici di smontare gli allestimenti e i catamarani per rimontare poi il tutto da un'altra parte. A Taranto i catamarani sono già sbarcati da giorni da una nave e tirati fuori dai container per essere assemblati. La città pugliese, oltre ad offrire lo spettacolo dei catamarani che “volano” sull'acqua, nè offrirà un altro in simultanea il 5 giugno: l'esibizione delle “Frecce Tricolori” dell'Aeronautica Militare.

La Puglia accende i motori

Una doppia caratteristica, questa mare-cielo, che fa di SailGP l'evento che segna la ripartenza dell'estate pugliese dopo la lunga fase negativa del Covid che ha bruciato periodi turisticamente importanti per la regione come la Pasqua e la primavera. Ma ora si riparte e SailGP fa da battistrada ad un cartellone di grandi eventi che in Puglia vedrà il Festival della Valle d'Itria a Martina Franca, dal 17 luglio al 5 agosto (emblematico il titolo di questa 47esima edizione, “Fiat Lux”), proporre un raffronto musicale tra il Barocco Napoletano di Scarlatti e il Classicismo Viennese di Haydn e Schubert. E c'è il Festival del Libro Possibile a Polignano a Mare dal 7 al 10 luglio (con una serie di autori nelle piazze), che per la ventesima edizione si allarga per quattro serate a Vieste col titolo “Ma il cielo è sempre più blu” per unire idealmente i 40 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano alle due città adriatiche luogo della manifestazione. Eppoi, il Locus Festival di Locorotondo che festeggia la 17esima edizione con le parole d'ordine “rinascita” e “inclusione” dal 30 luglio al 18 agosto con evento finale sul sagrato della Basilica di San Nicola di Bari; la quinta edizione del Cinzella Festival dedicato a musica e cinema (direzione artistica di Michele Riondino) nelle Cave di Fantiano, a Grottaglie, dal 10 al 15 agosto; la Notte della Taranta, che l'anno scorso sacrificò i concerti itineranti nel Salento e tenne l'evento finale di Melpignano senza pubblico presente. A ciò infine si aggiunge che sono molto buone le previsioni sul movimento turistico in Puglia nei due mesi clou.

Il sindaco: Taranto torna alle sue origini, il mare

«Abbiamo pensato già diversi mesi fa a SailGP - spiega il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci - non solo come grande segnale di ripartenza dopo il Covid ma anche come tappa importante di un percorso graduale ma molto impegnativo che ci sta portando a ridisegnare l'identità di Taranto. Che poi più che un ridisegno, è un ritorno. Sì, perché torniamo al mare che è la forza, la radice, di questa città, e lo valorizziamo in tutti i suoi aspetti: produttivi, turistici, economici. C'è un filo ideale, e non solo ideale, infatti, che tiene insieme rilancio di attività tradizionali come la mitilicoltura con un occhio alla sostenibilità ambientale, attenzione e cura dei delfini che popolano il Golfo, arrivo a Taranto per le crociere di MSC, riqualificazione urbanistica di tutto l'affaccio a mare».

Due milioni è la spesa che il Comune ha impegnato per la tappa di SaiGP che ha rimesso in moto anche le attività di ricettività ed ospitalità. L'evento andrà su RaiSport.