Le fotografie della natura in mostra al Forte di Bard

Al Forte di Bard fino al 16 luglio è in corso la 58ª edizione di Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. La mostra espone gli scatti premiati in un nuovo ed inedito allestimento che coinvolge le sale delle Cannoniere del Forte di Bard. La fotografa americana Karine Aigner è stata premiata come fotografa naturalista dell’anno per The big buzz, immagine di una palla di api cactus che rotola sulla sabbia calda in un ranch del Texas. Katanyou Wuttichaitanakorn, 16 anni, tailandese, è stato premiato come Young Wildlife Photographer of the Year 2022. Battle stations dell’italiana Ekaterina Bee, ha vinto nella categoria fino a 10 anni con lo scatto di due stambecchi che si sfidano per la supremazia. Sempre al Forte di Bard, in vista della settima edizione della rievocazione storica Napoleonica - dal 2 al 4 giugno - è in corso la mostra “Napoleone nei documenti storici di Ceva e Moretta. Documenti messi a disposizione dal Comune di Ceva e dal Comune di Moretta”. Il progetto espositivo è allestito nella Cappella del Forte.