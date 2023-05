Le fragranze Dolce&Gabbana profumano di Sicilia

A proposito di made in Italy, il limone è l’ingrediente preferito di Cresp: «Fresco e frizzante porta felicità e positività come un raggio di sole in una giornata d’estate anche durante l’inverno – spiega il profumiere –. Qui alla Firmenich abbiamo un’importante partnership con un’azienda familiare di produttori locali che va avanti da generazioni e che ci fornisce olio di limone di altissima qualità, un vero dono italiano». In Light Blue Summer Vibes Olivier Cresp, conservando la classica base di agrumi freschi, fiori e note calde, ha inserito note fruttate e un tocco legnoso con le note del bergamotto di calabria, pesca matura e legno di cedro. Opera del naso Alberto Morillas, invece, la fragranza Light Blue Summer Vibes Pour Homme: appartenente alla famiglia delle fragranze legnose acquatiche aromatiche, è arricchita da cipresso, limone di Sicilia e ambra.

Consigli24: idee per lo shopping Scopri tutte le offerte Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online

Loading...