Le future elettriche Volvo avranno un sistema operativo proprietario. Nel concept recharge il futuro delle e-car svedesi

La prossima generazione di auto Volvo è inoltre destinata ad essere la più sicura di sempre grazie all’impiego di soluzioni software e hardware all’avanguardia che si affiancheranno a continui e più tempestivi miglioramenti delle dotazioni di sicurezza basati sull'uso dei dati in tempo reale raccolti dalle vetture dei clienti.

Per elaborare tali dati Volvo e Zenseact stanno investendo in una data factory che arriverà a contenere oltre 200 PebiByte (225 milioni di gigabyte). Utilizzando le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, i dati potranno essere analizzati in tempi record. Oltre a procedere rapidamente verso la trasformazione della gamma con auto 100% elettriche Volvo sta portando lo sviluppo delle batterie e della relativa tecnologia sempre più vicino a casa e punta ad adattare i futuri accumulatori alle esigenze dei clienti offrendo una maggiore autonomia e tempi di ricarica più rapidi.

A tale scopo l’azienda migliorerà la tecnologia delle batterie agli ioni di litio sulla seconda generazione di EV di prossima produzione, a partire dal primo SUV. Entro la metà del decennio, quando introdurrà la sua terza generazione di auto elettriche, Volvo prevede di perfezionare ulteriormente la gamma ed integrare il pacco batterie nel pavimento dell’auto utilizzando la struttura cellulare per aumentare la rigidità complessiva del veicolo e migliorarne l’efficienza. A breve termine Volvo prevede di collaborare con Northvolt per incrementare ulteriormente la densità energetica delle celle delle sue batterie fino al 50% rispetto ad oggi.

Nel corso di questo decennio Volvo intende anche superare il limite dei 1000 Wh/l di densità energetica per raggiungere i 1000 km di autonomia reale. Inoltre, gli attuali tempi di ricarica dovrebbero essere quasi dimezzati entro la metà del decennio grazie alla migliore tecnologia delle batterie e ai continui progressi del software e delle tecnologie di ricarica rapida. Il manifesto del futuro 100% elettrico di Volvo Cars è stato mostrato svelando il Concept Recharge.

Fedele alla tradizione del design scandinavo, il concept è ispirato dal mantra “meno, ma meglio”. Per esempio eliminando il motore a combustione interna i progettisti sono stati in grado di sviluppare le proporzioni dell’auto in modo da aumentare lo spazio interno migliorando al contempo l’efficienza aerodinamica. La prossima generazione di EV Volvo sarà caratterizzata dal pavimento piatto. Eliminando il motore e sostituendolo con un pacco batterie posto sotto il pavimento piatto i progettisti hanno aumentato il passo e le dimensioni delle ruote dell’auto.