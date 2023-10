Le gallette dell’ingegnere che ama il mais

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una società internazionale di consulenza ad un campo di mais spinato nel cuore della bergamasca, in quella terra nel quale è nato anni prima. Dagli studi in ingegneria alla passione per l’agricoltura. Un passaggio per niente scontato, ma guidato dal cuore più che dal calcolo.

È quello che ha fatto ormai dieci anni fa Adriano Galizzi, trentaquattrenne laureato in ingegneria al Politecnico di Milano e da dieci anni imprenditore agricolo. «Ho vissuto già tante vite e anche tanti cambi di vita: sono stato uno studente scapestrato, poi un ingegnere modello, ma sempre col pallino dell’agroalimentare.

Mi è sempre piaciuta la terra: a 18 anni coltivavo l’orto, piantavo la vite e facevo esperimenti con il siero per fare il formaggio in casa», racconta Adriano Galizzi, cresciuto in una famiglia di imprenditori tessili, anche se lui di stoffe non si è mai voluto occupare.

In fondo questa è la storia di un imprenditore-agricoltore che fonda la sua azienda vincendo una scommessa con la sua famiglia. Galizzi a quell’età già seminava per la prima volta il mais e produceva le prime gallette. Ora le sforna anche per conto di tanti piccoli produttori con il suo marchio Agrigal.

Siamo in Val Gandino, dove si produce una tipologia di mais a chilometro zero apprezzata e protetta, inserita nel registro nazionale delle varietà da conservazione.