Le garanzie sostengono il mercato del contemporaneo da Sotheby’s

Una piccola composizione Pop del 1963 «Fruit Stand» del centenario Wayne Thiebaud ha raggiunto 1,8 milioni superando la stima di 800mila-1,2 milioni di £, mentre una tela geometrica monocolore ad effetto ottico ‘Shift' della quasi novantenne Bridget Riley dello stesso anno ha raggiunto 2,7 milioni di £ ad una galleria inglese, quasi il doppio del risultato in asta di tre anni fa.

Fra le presenze femminili, ha convinto una difficile composizione di Marlene Dumas ‘Cathedral' del 2001, con una drammatica figura di donna che è passata di mano a 3,1 milioni oltre le stime, e hanno superato di gran lunga le stime anche le più giovani Julie Curtiss rappresentata ora dalla mega galleria White Cube, e Nicole Eisenman rappresentata da Hauser&Wirth, con lavori rispettivamente del 2017 «Witch» ed «European Painting» del 2004.

Lungamente conteso anche un lavoro anti-Brexit di Banksy, ‘Vote to Love' del 2018, che ha sfiorato 1,2 milioni di £, il doppio della stima alta di 400-600mila £.

Gli italiani

Il catalogo proponeva anche cinque lavori d'arte italiana, tre del dopoguerra e due contemporanei. I due ‘Concetto Spaziale, Attesa' a toni blu con cinque tagli non hanno suscitato particolari entusiasmi, il primo blu scuro ha sfiorato 1,5 milioni grazie anche alla garanzia di parte terza, mentre quello azzurro leggermente più piccolo si è fermato a 300mila £ in meno. Inutile la garanzia sul lavoro di Scarpitta del 1959, finito al gallerista Moretti per 1,6 milioni di £.

È passata di mano una grande tela dorata di Rudolf Stingel del 2006 stimata 1,4-1,8 milioni di £, mentre una lunga contesa vinta da un telefono asiatico si è accesa per una provocatoria installazione di Maurizio Cattelan del 2007, con una donna a grandezza naturale rinchiusa con un nastro di scotch in una scatola come fosse una bambola, che ha superato agilmente la garanzia per fermarsi a 1,5 milioni, un multiplo della stima di 600-800mila £.

Tocca ora al catalogo serale di Christie's testare le acque in una situazione inglese e generale di incertezza politica ed economica.