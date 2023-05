Le Giornate Nazionali dei Castelli

Dalla Val D'Aosta all'estremo lembo della Sicilia, dalle Alpi agli Appennini, nelle grandi città e nei piccoli borghi, animati da visite guidate gratuite, attività e trekking culturali, pranzi, cene e concerti, tornano protagonisti i manieri, le roccaforti, le cinte murarie, i palazzi fortificati (spesso non aperti al pubblico). L'occasione è data dalle Giornate nazionali dei Castelli, in programma sabato 13 e domenica 14. Da nord, al centro, a sud della penisola - isole comprese dietro architetture famose si celano storie di famiglie, di persone e talvolta avvenimenti unici che hanno lasciato un segno indelebile e sono giunti fino a noi. Come sempre l'artefice dell'evento è l'Istituto Italiano Castelli giunto alla XXIV edizione. Quest'anno saranno coinvolti 37 siti principali in 19 regioni italiane, a cui si aggiungono 16 itinerari regionali con altre 46 architetture fortificate, festival, attività o feste tradizionali in un ricco programma di eventi.

