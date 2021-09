Le giovani top manager under 40 a tu per tu con Maria Latella

1' di lettura

È online da oggi sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming audio gratuite la nuova stagione del podcast “Donne del futuro” a cura di Maria Latella. Una serie di sei interviste a giovani top manager under 40 che si sono fatte strada ai vertici di aziende nei più disparati settori.

Le “donne del futuro”

Una lista che comprende Laura Carafoli, Senior Vice President Chief Content Officer di Discovery; Caterina Ceraudo, Chef una stella Michelin; Nadia Benabdallah, Group Network Strategy and Engineering Director del Gruppo Vodafone; Domitilla Benigni, CEO & COO di Elettronica; Nur Al Habash, Responsabile di Italia Music Export; O Sabrina Casalta, Head of Business Products Services & Platforms di Vodafone Italia.

Gli stereotipi da combattere

Le “donne del futuro” intervistate da Maria Latella racconteranno la loro esperienza e come sono riuscite a fare carriera in una realtà, quella delle aziende italiane, in cui se sei giovane e donna spesso non è così facile farsi strada. Ma forse l'Italia non è più solo un Paese per vecchi, se si capisce da che parte prenderlo