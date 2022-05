Le gocce protettive con SPF 50 per il viso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa sono: “Drops” di trattamento da dosare con il contagocce, per garantire l'utilizzo della giusta quantità di prodotto. Da sottolineare che queste formule sono concepite per l'utilizzo quotidiano: poiché i raggi solari sono ormai da tempo riconosciuti come la principale causa dell'invecchiamento cutaneo, agire appunto sul fotoinvecchiamento è il modo migliore per preservare la giovinezza e lo stato di salute della pelle. La scelta di un SPF 50 è inoltre strategica perché è il massimo fattore di protezione: ricordiamo infatti che non è possibile usare l'espressione schermo totale.



Ma ciò che è più importante ricordare è di usare un trattamento con SPF alto ogni giorno, anche in inverno, quando è nuvoloso e anche se restiamo in un ambiente chiuso, perché i raggi UV passano attraverso i vetri e arrivano comunque alla nostra pelle.



La texture è “peso piuma”. Proteggere quotidianamente ed efficacemente la pelle del viso dalle radiazioni solari è scientificamente riconosciuto come il passo più importante per prevenire i segni del tempo, ma per entrare in quest'ottica è necessario avere un prodotto che ‘sparisca' senza lasciare tracce lucide o una patina biancastra. Ecco perché la texture è in gocce, ultralight, perfetta per essere inserita anche nella beauty routine di chi ha i minuti contati (cioè di tutte noi).

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Gocce Magiche Protettive di Collistar è allo stesso tempo un filtro urbano ad alta protezione (SPF 50) e un concentrato anti-età illuminante e uniformante. Poche gocce proteggono per tutta la giornata e rappresentano uno scudo contro gli effetti nocivi dei raggi UV, dei radicali liberi e delle aggressioni ambientali, prevenendo l'invecchiamento prematuro e le discromie cutanee (euro 35,50 in profumeria).

Aging Defense Sunscreen Drops di Miamo è un siero funzionale con SPF 50+ che garantisce protezione dai raggi UVA e UVB, Infrarossi, luce blu contrastando così le principali cause di invecchiamento precoce e le macchie cutanee. la formula contiene infatti attivi antiossidanti e antinfiammatori. La texture è ultralight e l'effetto sulla pelle è incolore e illuminante (euro 55 in farmacia).