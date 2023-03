Le Gocciole compiono 25 anni e fatturano 110 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scelgono otto milioni di famiglie e nel 2022 ne sono state vendute 48 milioni di confezioni, per un fatturato che secondo Nielsen ha raggiunto i 110 milioni di euro. Le Gocciole Pavesi (Gruppo Barilla) sono i frollini più venduti in Italia e festeggiano 25 anni. Anzi gli anni sarebbero 36 se si iniziasse a contare dal 1987, quando l’ormai classica forma a goccia fece il suo debutto nella linea degli “Amici del mattino”, ma l’anniversario si riferisce alla nascita del brand autonomo, nel 1998.

Nel corso degli anni le Gocciole – prodotte negli stabilimenti di Castiglione delle Stiviere, Melfi e Novara – si sono arricchite di nuove versioni , dal gianduia al cappuccino fino ad arrivare a un assortimento che comprende oggi ExtraDark, Wild (con farina integrale), Coconut Wild e Caramel. E da giugno 2022 sono anche in versione gelato.

In occasione della ricorrenza è stata lanciata la nuova campagna di comunicazione #SvoltaconGocciole con «un pack in edizione speciale dalla grafica totalmente capovolta per raccontare che gli imprevisti e le imprese quotidiani, nella “giungla” della vita, possono improvvisamente risolversi in positivo grazie alla bontà di Gocciole», comunicano dall’azienda.