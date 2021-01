«Le gonne ruffiane» giocano in casa con le sete di Como

La prima stagione è nata così, di getto, con il twill di seta stampato, fresco e leggero e con i wax africani acquistati durante un viaggio in Sud Africa. «Amo i colori e i disegni, mi danno allegria - dice - e mi piace abbinarli tra loro o alla semplicità di una t-shirt o di una camicia bianca. Poi con l’inverno ero in crisi, perché tutte le mie clienti si aspettavano già durante la scorsa estate delle anticipazioni, ma io a settembre ero ancora a mani vuote! Così ho ascoltato i consigli di mio marito e ho utilizzato i tessuti che produce a Biella per la sartoria da uomo in lane superfini o cachemire per farne delle gonne calde e morbidissime. In più ho inserito qualcosa in seta e broccato, sempre di recupero, e alla fine ce l’ho fatta».

La collezione prevede cinque o sei modelli di gonne, dalla mezza ruota al tre quarti di ruota, la gonna a portafoglio, a pieghe e con fiocco in vita. Con Instagram piovono le richieste anche dall’estero, da New York come da Singapore.

«La vetrina di Instagram durante il lockdown mi ha permesso di farmi conoscere anche all’estero - dice -. Persino negli Emirati. Oggi ho allestito un piccolo locale della mia casa a laboratorio. Il nome “ruffiane” è un'idea di mia figlia per rispondere alla mia esigenza di comunicare che possono vestire sempre un paio di taglie».

«Quando ho iniziato ho fatto una promessa a me stessa: le gonne dovevano essere prima di tutto un “divertimento” e poi sarebbero potute diventare un lavoro. Questo obiettivo non voglio mai perderlo di vista» conclude.