Le gonne di Valeria Alberti comode e soprattutto originali Galline, bassotti e pavoni colorati sono i disegni che rendono il capo unico di Paola Dezza

Galline, bassotti e pavoni colorati sono i disegni che rendono il capo unico

2' di lettura

Un’attività sartoriale che prende nome dal primo indirizzo del laboratorio, approntato in casa per dare sfogo al proprio estro. La casa della socia e amica - in via Peri al numero 1 (da cui deriva il nome del marchio Periuno) che Valeria Alberti ha scelto per iniziare l’avventura nel mondo della moda. Dopo aver lavorato per anni nel settore del marketing di aziende enogastronomiche, Valeria decide di cambiare campo e su suggerimento di una conoscente, inizia a fare ricerca di tessuti particolari e unici, che ancora oggi contraddistinguono le sue creazioni.

Terminato un corso di cucito sceglie due modelli di punta, una gonna lunga e ampia ma confortevole e un abito a trapezio. Oggi, grazie ai laboratori ai quali si appoggia, ne produce in tutto 400 all’anno, con richieste che arrivano quasi esclusivamente dal passaparola.

Loading...

«Il mio obiettivo era trovare un capo elegante ma comodo - dice Valeria -. Capo che poi è piaciuto e quindi è diventato il mio oggetto di punta. Avevo in mente uno stile preciso e sul quale creare capi di taglia unica». «Volevo una gonna larga che mi aiutasse a coprire i fianchi larghi e in cui mi potessi sentire sempre a mio agio» dice ridendo. Il modello però viene adattato in base alle preferenze della clientela.

La ricerca dei tessuti è il fulcro attorno al quale l’impresa nasce e cresce. «Anche se oggi per via del Covid mi sono dovuta fermare - dice -. Prima passavo il mio tempo in macchina per trovare tessuti nuovi e unici. Come quello con le galline, il più gettonato, che arriva però da Londra». Ma anche stoffe con i bassotti colorati, coni gelato, pappagalli fino alla gonna rosa e verde con figure di pavoni e geishe.

Da Reggio Emilia, dove abita, Valeria ha iniziato a muoversi sempre più spesso verso Carpi, dove spera di tornare presto. «Per il momento vado avanti con i tessuti che ho in magazzino» sottolinea.