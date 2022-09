Le grandi banche in campo: parte la sfida alle carte di credito nei pagamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Negli Usa le transazioni via carta di credito sono arrivate a 7.600 miliardi di dollari nel 2020, anno in cui il lockdown ha accelerato la digitalizzazione dei pagamenti. Un volume che corrisponde a circa 110 miliardi di dollari in commissioni a carico dei merchant, per loro la seconda voce dopo gli stipendi.



È vero che negli Usa la media delle fee si aggira sull'1,8%, mentre l’Unione europea ha messo un tetto allo 0,3% per le carte di credito e allo 0,2% per quelle di debito. Ma si tratta di...