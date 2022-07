Le grandi smart city cedono il passo a reti rurali connesse

3' di lettura

In piena pandemia ha deciso di reinventarsi da zero un lavoro e di connettere i paesi della bassa Valtellina, macinando chilometri in sella alla sua bicicletta. Paolo Novellino, 38enne di Morbegno, piccolo Comune alpino di 12mila anime in provincia di Sondrio, ha lanciato il servizio Mobilò, prenotabile via app o via WhatsApp «Effettuo consegne o ritiri in bici per i miei compaesani che non possono usufruire dei vantaggi dei servizi di delivery delle metropoli. In fondo questa è l’economia dell’incontro», racconta Novellino.

Non è un caso isolato perché si stanno moltiplicando imprese e professionisti che decidono di ripartire dai piccoli comuni d’Italia per fare impresa e in fondo per creare comunità.

Loading...

Scommettere sui network di fiducia

«Le smart city metropolitane hanno fallito per il grado di complessità. La densità abitativa è un ostacolo alla digitalizzazione. Certo, le grandi realtà sono avvantaggiate dalle infrastrutture tecnologiche, ma il valore si misura dal contratto sociale tra i vari interlocutori. Bisogna ripartire da forme di intelligenza collettiva distribuite in network di fiducia». Così Jeffrey Schnapp, docente alla Graduate School of Design dell'Università di Harvard e riferimento mondiale nelle scienze umane applicate al digitale.

Proprio ad Harvard Schnapp ha fondato metaLAB, laboratorio di design sulla cultura digitale. Da anni si dedica a disegnare la città del futuro: intelligente, partecipata, inclusiva. Per Schnapp tutto passa dalla nuova ruralità connessa. È una partita che va giocata in una logica plurale, con alleanze pubblico-private e con meccanismi relazionali all’interno di innovativi modelli reticolari. «I nostri leader politici devono comprendere che la digitalizzazione non investe solo le aree metropolitane, ma il suo potenziale riguarda soprattutto le realtà intermedie. Anzi, alcune forme di mobilità autonome le vedremo prima nelle aree rurali che nelle grandi città», precisa Schnapp. Come chief visionary officer di Piaggio Fast Forward ha seguito l'evoluzione di Gita, robot-trasportatore in grado di interagire con l'ambiente circostante. «Ogni soluzione deve essere espressione dei problemi reali che nascono dal basso. I veicoli a guida autonoma si adattano bene a un contesto dove non esiste il grado di complessità di grandi centri urbani. Sono convinto che quelli a livello 5, quindi pienamente autonomi, li vedremo prima nelle piccole realtà proprio perché l’assembramento è un ostacolo. D'altronde le città storiche sono tutt'altro che stupide: sono state costruite strato per strato e oggi anche in quelle più grandi si ragiona per isole. Penso al modello vincente di Barcellona (nella foto in alto, il murales Esperanca di Rice @ricevisualartist (Eduard Sacrest) e Josep Fernandez Margalef a Granollers, Barcelona, 2020 ndr.)», dice Schnapp.

Processo digitale sulla base dei bisogni umani

Così le città diventano arcipelaghi di borghi e i borghi tornano a essere piccole città: è quanto ha argomentato l'architetto Stefano Boeri, immaginando i contesti abitativi del domani. Ma per riportare in vita questi paesi sono necessarie tre condizioni: la connessione digitale, l'accessibilità e l'urbanistica. Lo segnala un recente rapporto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca: occorre riadattare gli spazi alle esigenze della società moderna. La tecnologia ha un ruolo fondamentale, soprattutto con 5G e Internet of Things. Ma attenzione. Secondo un report di Deloitte il 36% degli italiani ritiene che il processo di digitalizzazione non consideri sufficientemente l'aspetto umano. Ecco perché occorre applicare un modello di innovazione antropocentrica rispettosa dell'ambiente. «Quando si parla di smart city tendiamo a confondere la città con la tecnologia che la pervade. La città intelligente è un amalgama complesso, un insieme di forme di intelligenza. Al centro deve esserci la qualità della vita con il welfare e concrete politiche inclusive. Si va ben oltre il presupposto erroneo dell’interconnessione costante. Dietro c'è un lavoro di ascolto e di aggiornamento continuo», dice Schnapp.