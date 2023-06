Le grandi voci del Festival dell’economia. Il Futuro del Futuro, le sfide di un mondo nuovo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La XVIII edizione del Festival dell’Economia di Trento diventa una serie Podcast, che in 10 settimane e 30 puntate ripropone i punti di vista sul futuro di Nobel, economisti, accademici, manager e imprenditori, selezionati da Panel, talk e dialoghi.

Da giovedì 8 giugno in uscita le prime tre puntate del podcast originale del Sole 24 Ore e di Radio 24 Le grandi voci del Festival dell’economia pubblicate sul sito de ilsole24ore.com, di radio24.it e sulle principali piattaforme audio.

Sarà così possibile ascoltare, vivere e rivivere le voci più autorevoli del panorama nazionale e internazionale intervenute negli incontri dell'edizione 2023 del Festival. Oltre 270 gli incontri che si sono svolti nei 4 giorni di Trento per discutere sul “Futuro del futuro, le sfide di un nuovo mondo”: dall'economia all'innovazione, dalla geopolitica alla sostenibilità, dallo spazio alla neuroscienza. Analisi e proposte sulle quali inquadrare il presente e immaginare il futuro.

Il piano della serie podcast originale Le grandi voci del Festival dell'economia prevede 30 puntate con uscita ogni giovedì e riascoltabili su ilsole24ore.com, su radio24.it e sulle principali piattaforme audio. Si tratta della prima serie Podcast tratta dal Festival dell'economia 2023, che verrà seguita a breve da altre serie tematiche.

Nella prima puntata è proprio il Presidente del Comitato Scientifico del Festival Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e di Radiocor, a presentare i tempi in cui viviamo segnati da una crisi, a partire da quella innescata dalla tragedia immane di una guerra scoppiata non lontano da noi, per delineare Il futuro del futuro, le sfide di un mondo nuovo, tema dell'edizione 2023. In un turbinio di cambiamenti continui il Festival dell'Economia di Trento ha gettato le basi per comprendere i prossimi anni.

Nella seconda puntata, Un capitalismo da riformare, si ascolta il pensiero dell'economista statunitense Joseph Stiglitz, Premio Nobel 2001, professore alla Columbia University e capo economista del Roosevelt Institute. In un quadro denso di pericoli e di incertezze, il capitalismo, secondo Joseph Stiglitz, deve diventare progressista e, dentro questa nuova dimensione, può affrontare il disagio che opprime ampi strati della società.

Nella terza puntata, on line sempre giovedì 8 giugno, sarà Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 2006, pioniere del microcredito nel business sociale, a parlare di Sostenibilità e sviluppo economico per un mondo più sano, più giusto, più pacifico. Secondo l'economista e banchiere bengalese, costruirlo è possibile, adottando una nuova logica di prestiti e nuove politiche che mettono l'essere umano al centro del mercato con la sua libera creatività.

Per la seconda uscita di giovedi 15 giugno, sono previste tre puntate su Il destino dell'Europa con Giulio Tremonti, Presidente Commissione Esteri Camera; su Il mondo sottosopra con Romano Prodi, Presidente della Fondazione per la cooperazione mondiale; e Vuoi vivere a lungo? pratica la gentilezza con Immaculata De Vivo, professoressa di medicina alla Harvard Medical School e professoressa di epidemiologia alla Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Mentre per la terza uscita prevista giovedì 22 giugno i temi saranno Pandemia, guerra, crisi energetica e climatica, minaccia cyber: il mondo sta davvero cambiando? con Sir Alex Younger, former chief MI6; Nuova globalizzazione e ruolo della Cina con Hui Yuan, professore associato presso il Dipartimento di Economia del CCPS (CNAG), e Jie Xiong, Xiong Jie, professore associato dell’Istituto per gli studi strategici internazionali, CCPS (CNAG) e con alcune frammenti degli altri relatori; e Corporate Governance in Italia e nel Mondo con Paolo Scaroni, Presidente Enel.

Nelle puntate successive sarà possibile riascoltare le voci di capitani d'industria come Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Italo Spa, Fondazione Telethon e Manifatture Sigaro Toscano, che parla di innovazione o Emma Marcegaglia, Presidente e Amministratore Delegato Marcegaglia Holding, che analizza le relazioni economiche tra Usa e Europa. Spazio anche a due nuovi temi che sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2023 del Festival: l'intelligenza artificiale nell'analisi fatta a Trento da Maria Savona, professoressa di Economia Applicata all’Università Luiss di Roma e di Economia dell’innovazione presso l’Università del Sussex, e le frontiere della medicina nelle riflessioni di Alberto Mantovani, Presidente Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Non mancheranno poi gli interventi tra i più seguiti dal popolo dello scoiattolo: il Commissario UE Paolo Gentiloni, il presidente Consob Paolo Savona, il costituzionalista Sabino Cassese, così come il Premio Nobel per l'Economia 2013 Robert Shiller, che ha portato a Trento una riflessione su come emozioni e paure influenzano gli investimenti, e il Premio Nobel per la Pace 2011 Tawakkul Karman intervenuta sull'importanza della libertà e della democrazia nel mantenimento della sicurezza globale e della pace.

Il programma completo delle 30 puntate del podcast è disponibile sulle pagine web de ilsole24ore.com e su radio24.it dall'8 giugno 2023. Inoltre è possibile rivedere tutti gli eventi dell’edizione 2023 nei video on demand del sito festivaleconomia.it