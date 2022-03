Le guerre scatenate dai tiranni dove la libertà di stampa non c'è

Quando poi l'informazione non è schiacciata dal politico in carica, ma anzi ne vaglia con severità le scelte, di solito l'opinione pubblica non permette opzioni autodistruttive in nome di una retorica greve ispirata da fini secondi, a volte puramente ideologici, a volte frutto di deliranti costruzioni di ego marmorei.

Di fronte a queste derive ripetutesi ora e che non sono una novità se sfogliamo il libro dei fatti del passato, quali risposte ci si dovrebbe attendere dall'Europa e in generale dalle democrazie occidentali? Non spetta a noi dirlo, se parliamo di reazioni immediate. In materia diplomatica o di politica estera e militare non abbiamo alcun titolo per esprimerci. Tuttavia un suggerimento più generale, da applicare nel medio e nel lungo periodo, ci sentiamo di esprimerlo.

Forse, invece di “esportare la democrazia” come qualcuno ha cercato di fare, utilizzando la forza, negli anni passati, si potrebbe tornare a rivendicare con un certo qual orgoglio i nostri ordinamenti. Certamente complessi, non sempre efficienti, ma dotati di quell'articolato sistema di pesi e contrappesi che costituisce il principale antidoto alla china verso il sopruso di Stato. Parte indispensabile del sistema è proprio la tendenza alla creazione delle condizioni migliori per lo sviluppo di un discorso pubblico il più autorevole, indipendente e plurale possibile. Questo carattere, preziosa eredità della cultura europea, dovrebbe essere mostrato con fierezza e semmai veicolato il più possibile ove assente.

Perciò l'oppressione della stampa, cui a volte si guarda con troppa sufficienza, quando accade in realtà lontane, è viceversa fenomeno pericolosissimo. In quello stesso terrario nasce il germe che infetta la società, creando un contesto in cui proliferano forze distruttive. Insomma, la voce che denuda il re è il migliore amico del popolo. Parafrasando Michele Serra anni fa, su tutte le terre oppresse dalle dittature bisognerebbe organizzare il più grande lancio di libri, e aggiungiamo noi di giornali, della storia. E forse, grazie alle moderne tecnologie, per questo lancio non è necessario mobilitare l'aviazione ma basterebbe un gruppo di bravi informatici.