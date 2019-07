Fintech: Criptovalute Da Bitcoin a Libra: come funzionano e quali sono i rischi

1' di lettura

Non solo bitcoin: in circolazione ci sono ormai migliaia di valute virtuali o “criptovalute”, e sempre più risparmiatori sono tentati da questa nuova forma di investimento. Quali sono i rischi e quali le opportunità delle criptovalute? Può un risparmiatore avvicinarsi a questi strumenti senza l'assistenza di un professionista? E quali sono i vincoli legali e gli obblighi fiscali connessi? Inoltre, come potrebbe cambiare la galassia delle valute virtuali con l'arrivo di Facebook e della sua Libra?

A queste domande risponde la Guida alle Criptovalute, in edicola giovedì 25 luglio con Il Sole 24 Ore A 0,50€ in più.

Un percorso per chi già conosce questi strumenti, ma anche per chi non ne ha ancora compreso vantaggi e pericoli. Con il contributo dei giornalisti e degli esperti del quotidiano.