Le identità non-binarie degli adolescenti

Il genere non più come “appartenenza” indiscutibile, ma come costruzione identitaria. Non più “sono il corpo che ho”, ma “ho/avrò il corpo che sono”. Scarti psicofisici che aprono nuovi orizzonti. Se fino a ieri il concetto di genere era sempre distinto da quello di sesso biologico e le polarità M  F, pur sfumate lungo un continuum performativo, si mantenevano comunque fedeli a un assetto simbolico binario, oggi la “gender revolution” (per citare una famosa copertina di National Geographic) sembra voler superare anche la logica delle “sfumature”. Oltre le colonne d'Ercole M e il velo di Maya F sembrano esserci altre forme di vita: propense a pensare che il binarismo è più da distruggere che da sfumare. Se alla prospettiva socioculturale privilegiamo quella clinica potremmo dire che ci troviamo di fronte a un doppio movimento: da una parte la libertà dell'esplorazione al di fuori di punti fissi che (in forme patriarcali o matriarcali) hanno spesso costretto a ripetizioni normate; dall'altra il rischio di un'invenzione di sé per sradicamento o reattività.

Crediamo che il compito della psicoterapia sia salvaguardare le spinte creative nei percorsi delle identità, creando uno spazio d'ascolto e significazione profonda che dia spessore e “conflitto” al piano orizzontale delle moltiplicazioni di categorie. Il dialogo con l'adolescente che si scopre non binario deve essere capace di integrare tutti gli elementi, anche i più accantonati, dell'esperienza interna. Per esempio l'affacciarsi fisico e simbolico di un corpo che cambia, le aspettative negative nei confronti della pubertà, l'impatto di nuovi contenitori sociali capaci di offrire dimora in un momento della vita in cui c'è un bisogno estremo di appartenenza, affiliazione e identificazione.

Nostro compito è nutrire il campo dei significati attribuiti alle differenze binarie, lavorando sulla malinconia di ciò che inevitabilmente si perde (di nuovo con Butler), promuovendo il dialogo e la curiosità al posto dello scontro. Sempre interrogando i cristalli dell'identità sia quando sono troppo solidi sia quando sono troppo liquidi.