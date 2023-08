Le immense cantine di vino avvicinano la Moldavia all’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

CHISINAU - Vi sono Paesi che vivono dell'agricoltura e altri che vivono di specifici prodotti agricoli. Uno di questi è la Moldavia. In quanti altri Paesi le cantine vinicole si allungano sottoterra per decine, se non centinaia di chilometri? La produzione di vino non è solo uno storico pilastro dell'economia moldava, è anche diventata negli ultimi anni il trampolino con il quale la piccola repubblica ex sovietica tenta di avvicinarsi all'Europa e al suo grande mercato unico.

LE PRINCIPALI CANTINE DEL PAESE Loading...

«La produzione di vino è lo specchio della nostra capacità di sopravvivere alle vicissitudini della Storia, ed è la prova della resilienza della nostra economia», analizza Diana Lazar, specialista del settore vinicolo moldavo della società di consulenza Chemonics. L'agricoltura pesa per il 12% dell'economia nel suo insieme (in Italia rappresenta il 4%). Circa 500mila persone, su una popolazione totale di 2,5 milioni di abitanti, dipendono in un modo o nell'altro dall'attività vinicola.

Loading...

Primo esportatore di vino al mondo in rapporto al territorio

La Moldavia è poco più grande della Borgogna francese (appena 34mila chilometri quadrati, compresa la repubblica separatista della Transnistria). Eppure, il Paese è il primo al mondo per l'esportazione di vino rispetto alla grandezza del territorio nazionale. In termini assoluti, la Moldavia è il 19mo esportatore al mondo di vino. I campi coltivati a vigna occupano 112mila ettari di territorio (636mila in Italia), e i produttori raccolgono ogni anno 600mila tonnellate di uva.

Il vino è lo specchio della storia moldava, diceva la signora Lazar. Si coltiva la vigna fin da quando i primi coloni greci giunsero sulle rive del Mar Nero, nel 600 avanti Cristo. Proprio l'arrivo dei Greci migliorò notevolmente i sistemi di coltivazione e la qualità del vino. Con l'occupazione ottomana, l'alcol fu bandito per oltre tre secoli, fino al Trattato di Bucarest firmato nel 1812. Da quel momento, la Moldavia cadde sotto la dominazione russa, e la produzione vinicola poté riprendere liberamente.

Le cantine sotterranee

Fin dal Settecento i produttori moldavi usano antiche miniere per custodire botti e bottiglie. Durante il periodo sovietico, le cantine sono state trasformate in città sotterranee. Quella di Milestii Mici, a 30 chilometri da Chisinau, è la più grande al mondo: due milioni di bottiglie in 200 chilometri di gallerie a 80 metri sotto la superficie terrestre. Si circola in auto elettrica, fra pannelli stradali e impianti semaforici. Tra i vantaggi del luogo, la temperatura che è stabile, intorno ai 14 gradi.