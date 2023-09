Le imposte sui servizi digitali tra discordia e un futuro da scrivere

Siccome è più che plausibile che nei prossimi anni assisteremo ad una proliferazione di digital service tax, le implicazioni di questa necessaria (e spesso assente) chiarezza sono evidenti. Difatti o la Convenzione Multilaterale entra in vigore in tempi rapidi, ivi comprese le clausole con le quali le Parti si impegnano ad abolire le proprie digital service taxes che hanno determinate caratteristiche (le cd. clausole di rollback), oppure non si trova un accordo e termina anche il periodo di standstill (l’impegno a non introdurre nuove digital service taxes). Ciò in quanto nell’ipotesi di entrata in vigore della convenzione multilaterale, i criteri per l’identificazione delle digital service taxes da abolire includono: (i) la tassazione in base a criteri di mercato; (ii) l’applicazione alle imprese straniere; e (iii) l’esclusione dalla qualifica di imposte sul reddito coperte dai trattati contro la doppia imposizione.

Pertanto, anche a fronte della entrata in vigore della Convenzione multilaterale, le digital service taxes con determinate caratteristiche potranno continuare ad applicarsi. La decisione a tal riguardo verrà presa dalla Conferenza delle Parti della Convenzione. Nel caso in cui invece la Convenzione non veda la luce, la discussione dovrà riprendere con le autorità degli Stati Uniti, anche alla luce dei dati più recenti che dimostrano il carattere non discriminatorio dell’imposta. Possiamo infatti apprendere dalla risposta del Mef ad una recente interrogazione parlamentare che, tra i contribuenti che hanno versato l’imposta sui servizi digitali, nel 2021 vi sono 59 soggetti dichiaranti residenti in Italia mentre gli altri principali paesi di provenienza sono gli Stati Uniti (45), l’Irlanda (16), la Germania (15), il Regno Unito (14), la Francia (10), i Paesi Bassi (10), Singapore (10) e l’Australia (8). Tali dati evidenziano che l’imposta potrebbe non essere affatto discriminatoria.

Anche nell’interesse dei Paesi in via di sviluppo che sicuramente non hanno ad oggi le capacità per amministrare un sistema quale quello previsto dalla Convenzione multilaterale, sarebbe pertanto opportuno riflettere a livello multilaterale su come standardizzare l’ambito soggettivo ed oggettivo dell’imposta, sull’identificazione di un range di aliquote applicabili, su meccanismi per evitare un doppio prelievo, su come effettuare verifiche congiunte, e infine su come assicurare l’enforcement aldilà dei propri confini ove necessario. Tali riflessioni potranno tornare utili in un futuro non troppo lontano.

