Le imprese alimentari e la loro internazionalizzazione

Questa polarizzazione spiega le differenze esistenti con altri competitor come la Germania che esprime una propensione all’export superiore al 40% in virtù di imprese più strutturate pur non vantando, in giro per il mondo, una notorietà e reputazione del proprio food al pari di quello italiano.

Siamo di fronte ad un paradosso: abbiamo potenzialità di crescita nel mondo che ad oggi non siamo in grado di sfruttare appieno per via di un gap strutturale che connota il tessuto delle imprese agroalimentari .

Da qui al 2050, infatti, la popolazione residente in Italia è stimata scendere da 59,2 milioni di abitanti a 54,2 milioni. Oltre al calo, va messo in conto un progressivo invecchiamento demografico. In altre parole, saremo di meno e più vecchi.

E’ facile immaginare gli impatti che questa rivoluzione demografica porterà sui consumi alimentari, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Questi cambiamenti sono già in corso nel nostro Paese da diversi anni. Basti pensare a quanto accaduto al vino. Vent’anni fa, in Italia, si consumavano quasi 31 milioni di ettolitri di vino, oggi appena 23 milioni. Sono cambiate modalità e frequenza di consumo, così come il profilo degli stessi consumatori. I cosiddetti “frequent user”, quelli cioè che consumano vino più volte a settimana sono in continuo calo.