Le imprese avanzano sulla rotta digitale e green

«I dati emersi - aggiunge Augusto De Castro, direttore Generale di Made Competence Center- confermano l’indispensabile ruolo svolto dai Competence Center nel sostegno alle imprese manifatturiere italiane. Oggi siamo in grado sia di poter offrire corsi di formazione su misura per le aziende con requisiti specifici, sia corsi a catalogo destinati alle diverse funzioni aziendali con programmi differenziati in base a ruolo e livello di competenze. Il nostro ecosistema crea un terreno fertile per lo sviluppo di soluzioni innovative alle reali sfide che le imprese devono affrontare quotidianamente. Inoltre, il MiMIT ci ha dotato di finanziamenti a fondo perduto, per le imprese, all’interno del PNRR: questo ci permetterà di raggiungerne sempre più imprese e di supportarle nella loro trasformazione digitale. Ci auguriamo di poter dialogare con un sempre maggior numero di aziende per assisterle nel percorso di transizione digitale di innovazione, per renderle sempre più competitive e sostenibili».

«L’attività della rete dei DIH di Confindustria, e, in particolare del DIH Lombardia, si conferma come un elemento essenziale per connettere le imprese e i loro bisogni all’ecosistema dell’innovazione -spiega Pierluigi Petrali, Direttore del DIH Lombardia- La campagna di assessment capillare svolta negli ultimi 5 anni ha permesso infatti non solo di promuovere un percorso strutturato per le imprese incontrate, ma anche di raccogliere importanti dati di dettaglio rispetto allo stato della maturità digitale che rivela un quadro variegato rispetto alle differenze esistenti tra settori, dimensioni e processi aziendali. Queste informazioni possono essere usate per estrarre i bisogni più impellenti delle aziende per quanti riguarda offerta di formazione e di orientamento tecnologico da parte degli specialisti».

«Il digitale è il driver per affrontare le sfide legate alla sostenibilità e alla competitività -dichiara Marcello Panzone, Responsabile Centro studi di Confindustria Lombardia e Enterprise Europe Network- Le aree dove esso è già un fattore di sviluppo per le imprese sono la formazione, la tecnologia e l’internazionalizzazione: capitale umano di qualità, con la crescente necessità per le imprese di reperire risorse umane con adeguate competenze tecniche; l’implementazione di tecnologie come IA che consentano l’aumento della produttività e la gestione sostenibile dei costi, come quelli energetici; la presenza digitale dell’impresa finalizzata ad avere un approccio ai mercati innovativo e dinamico».

