Le imprese di Bergamo alleate: filiera d’emergenza sulle mascherine

Per trovare il tessuto conforme sono state fatte alcune prove con il cotone, ma non hanno passato il test. Solo con il tessuto non tessuto (TNT) è stato centrato l’obiettivo. A questo proposito le regole sono chiare e prevedono un esame sulla traspirabilità, la filtrazione batterica e la resistenza agli schizzi.

«Il materiale che produciamo – ha sottolineato Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup – è solitamente destinato ad applicazioni come automotive, edilizia e agricoltura, settori che richiedono importanti prestazioni tecniche: vedendo l’aggressività di questo virus abbiamo pensato che delle proprietà così elevate potessero essere “sfruttate”. E così ci siamo messi in gioco rendendo disponibili la nostra tecnologia e le nostre competenze. Credo che questo periodo di grande difficoltà ci stia insegnando a cogliere le opportunità del territorio, uno dei più ricchi per capacità di innovare e “andare oltre”, e ci stia facendo capire l’enorme valore di una filiera coesa e solidale». Sulla filiera batte anche Monica Santini, ad dell’omonima azienda. «Siamo riusciti a realizzare il progetto perché la nostra azienda è rimasta in Italia, in tutte le sue componenti. Ed è straordinario come in pochissimo tempo abbiamo dato vita alla filiera della mascherina a km zero. In una situazione così complicata abbiamo deciso di metterci in gioco per il nostro territorio». Il compito di Santini è quello accoppiare i tessuti di Radici e Plastik, stenderli a nove strati, tagliarli e saldarli. Dopodiché vengono realizzate le pieghe e messi gli elastici: la mascherina è pronta per il controllo qualità - realizzato da Steris - per poi essere imbustata e sterilizzata. «Mai avremmo immaginato di avere queste competenze - confida Santini -, noi che produciamo abbigliamento per i ciclisti».

Un po’ meno lontano dalla riconversione si è trovata Laura Cattaneo, ad di Plastik, che produce la parte esterna dei pannoloni e pannolini e dispositivi per il medicale. «Questo tessuto, che viene realizzato da Plastik Textile - spiega - si è rivelato essere compatibile con la realizzazione di una mascherina a norma di legge. Abbiamo messo a disposizione il nostro know how: proprio l’unione di competenze diverse ci farà toccare il traguardo».

Per la mascherina made in Bergamo manca ora l’ultimo miglio, il sì del Iss che dovrebbe arrivare entro la settimana. Da ieri però le imprese hanno già cominciato a produrre, perché in fondo la convinzione di arrivare alla certificazione esiste. E anche perché il pragmatismo bergamasco suggerisce di non perdere tempo, nemmeno un giorno. La capacità produttiva ora sfiora le 10mila al giorno ma con la gemmazione del modello molamia e la costituzione di altre realtà si allargherà in modo esponenziale.

Il gruppo dei 32 imprenditori non è chiuso e se qualche azienda vuole mettere a disposizione le proprie competenze può scrivere a mascherina@confindustriabergamo.it.