Le imprese ai candidati: lavorare per la competitività

Incontri di 45 minuti a testa per candidato, rigorosamente separati, come chiesto finora dal presidente Fontana in questa campagna elettorale. Dove il Governatore uscente ribadisce la bontà del lavoro svolto in questi anni, mentre Majorino e Moratti espongono la propria strategia per cambiare in meglio, a partire da trasporti e sanità, ambiti che assorbono la maggior parte del budget regionale.

«L’auspicio degli industriali lombardi – spiega il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella – è che il prossimo governo regionale prosegua nell'ascolto dei fabbisogni delle imprese per poi intervenire in maniera decisa e flessibile. Le future politiche di Regione Lombardia, attraverso un utilizzo strategico e oculato delle risorse, dovranno agire sulla competitività del contesto, delle filiere e della singola impresa per supportare il manifatturiero lombardo.

In quest'ottica il sistema industriale lombardo è favorevole ad una Autonomia che permetta di accelerare il processo di sviluppo e crescita delle imprese. Per garantire un duraturo sviluppo al nostro sistema industriale e ai territori, gli standard di riferimento della Lombardia dovranno essere sempre più le migliori regioni d'Europa».

Europa che rappresenta per le imprese un punto di riferimento chiave, su cui è richiesto un monitoraggio costante della catena decisionale, «considerata la pervasività delle iniziative Ue - aggiunge Buzzella - e l'impatto spesso punitivo che regolamenti e direttive hanno su intere filiere produttive».