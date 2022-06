«Le imprese di domani dovranno essere più varie, umane e inclusive»

La signora Kadri ha voluto verificare se vi fossero importanti differenze salariali nei principali mercati di Solvay. Il divario è a beneficio degli uomini per una media del 5%, salvo in Italia dove – a sorpresa? – lo scarto sale all’11 per cento. «Quando ho detto che volevo ridurre le divergenze salariali, il consiglio di amministrazione mi ha chiesto preoccupato: ma quanto ci costerà? Ho risposto: ci costerà certo, lo faremo gradualmente; ma è un investimento, non un costo!». Quando la nostra interlocutrice lavorava a Riad per conto di Dow Chemical, fu la prima donna a firmare un contratto pubblico, alla presenza della stampa, in vista della costruzione di un impianto di dissalazione.

L’amministratrice di Solvay vuole girare la pagina ambientale. È recente l’investimento di 300 milioni di euro per costruire in Francia uno stabilimento di produzione di batterie per automobili: «In Europa sarà il più grande sito del genere». Nel contempo, Solvay vuole avere un ruolo di primo piano nella nuova industria dell’idrogeno verde. «Peraltro, abbiamo attualmente sei impianti che funzionano ancora a carbone, in Europa e negli Stati Uniti. Vogliamo sostituire il carbone entro il 2030, vuoi con le biomasse o con i rifiuti, come stiamo facendo in Francia».

Mentre entrano dalle finestre aperte gli schiamazzi di una scuola di quartiere, gli echi del conflitto a duemila chilometri di distanza appaiono anch’essi incredibilmente vicini. «Ci sarà un prima e un dopo la guerra in Ucraina. Come la pandemia, anche il conflitto ha messo in luce l’eccessiva dipendenza europea da catene produttive troppo globali. Il continente deve imparare a produrre in Europa per l’Europa. Sarà difficile: lo tocchiamo già oggi con mano quando parliamo di indipendenza dalle materie prime: il carbone, il gas, il petrolio, ma anche il palladio, il titanio, il potassio».

Il conflitto in Ucraina fa anche temere il peggio in Europa. Quanto è a rischio la globalizzazione? «Noi vogliamo essere vicini ai nostri clienti. Credo a una presenza regionale di Solvay». In Italia, tuttavia, l’azienda è accusata di inquinare una fetta di 14 chilometri di costa toscana. «Il nostro processo produttivo di soda avviene nel pieno rispetto delle regole europee ed italiane, così come nel pieno rispetto dei nostri elevatissimi standard nel campo della salute, della sicurezza e dell’ambiente», ribatte la società, notando che il governo italiano ha appena rinnovato l’autorizzazione a produrre nello stabilimento.

Di questi tempi, la signora Kadri dice di essere armata di due strumenti: un microscopio e un telescopio; per risolvere i problemi di breve termine, ma anche per guardare lontano. A chi scrive torna in mente un libro di Julien Benda, pubblicato nel 1927: Il tradimento dei chierici (Einaudi). All’alba dei fascismi il filosofo francese accusava le élites di allora «di aver tradito valori eterni e disinteressati a beneficio d’interessi pratici». Il volume rimane attuale e mentre in molti paesi l’establishment si rifugia in un piccolo e meschino cabotaggio clientelare lo spirito di Ilham Kadri – il cui nome in arabo significa ispirazione – si rivela una ventata di aria fresca.