Le imprese energetiche Ue: necessario il tetto sul gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le imprese elettriche europee aprono alla prospettiva di un tetto massimo al prezzo di acquisto di gas sul mercato all’ingrosso europeo. Un tema delicato e controverso, sul quale sono divisi molti paesi europei e le stesse imprese in realtà, ma che man mano che si prolungano la guerra in Ucraina e le sanzioni sta diventando sempre più urgente, per cercare di arginare la volatilità e i rischi che qualche operatore prima o poi finisca in default.

L’orientamento arriva da un documento approvato giovedì 24 marzo da Eurelectric, l’associazione europea che riunisce le associazioni dei paesi membri di imprese che operano nell’energia elettrica e gas (e di cui fanno parte, tra gli altri, i gruppi italiani Eni, Enel e le utility, ma anche la spagnola Iberdola, la tedesca Eon, le francesi Edf e Engie).

Loading...

Il punto di approdo era tutt’altro che scontato. Anzi, durante l'assemblea che si teneva a Bruxelles mentre nella capitale belga iniziava a riunirsi il Consiglio europeo per discutere degli stessi temi, i toni sono stati piuttosto accesi e la discussione dura.

Apertura alla sperimentazione di un “tetto”

Ma alla fine è prevalsa la volontà di iniziare a cambiare qualcosa nell’assetto del mercato dell’energia europeo: la mano l’hanno forzata le grandi imprese - spagnole, tedesche, italiane, francesi e greche - per dare un segnale di apertura alla necessità quantomeno di sperimentare un tetto al prezzo dell’acquisto del gas. E questo nonostante che, nell’ambito delle associazioni nazionali, le imprese più piccole degli stessi paesi fossero recalcitranti.

Nel documento vengono proposte tre linee di azione generali, che arrivano a sollecitare anche la riforma del mercato dell’energia. Tra le iniziative di breve termine per proteggere i consumatori si propone di «affrontare alla radice la causa dell’aumento dei prezzi valutando il modo migliore per mettere un tetto al prezzo all’ingrosso del gas a un livello tale che realmente possa proteggere i consumatori».