Le imprese finanziano gli studi di sette ingegneri

2' di lettura

È stato siglato un accordo tra un pool di imprese associate ad Assoimprenditori Alto Adige e la Libera Università di Bolzano.

Obiettivo, contrastare la fuga dei cervelli dall’Alto Adige e aumentare l’interesse per gli ambiti ingegneristici incentivando i giovani talenti a restare e a mettere le competenze acquisite a disposizione delle aziende del territorio. Le borse di studio da 10.000 euro ciascuna verranno messe a disposizione dalle aziende ai primi sette studenti ammessi con il punteggio più alto al corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale Meccanica. L’iniziativa punta a ostacolare il Brain Drain dall’Alto Adige, Si tratta di scommettere sulla crescita di nuovi professionisti e avviare, già dal periodo degli studi, collaborazioni che potrebbero portare poi ad un’assunzione. Una situazione che si definirebbe “win-win”, da cui tutte le parti coinvolte traggono un beneficio. Il progetto di sostegno alle professionalità in campo ingegneristico, avviato tramite un accordo tra Libera Università di Bolzano e Assoimprenditori Alto Adige, prevede infatti il finanziamento, da parte delle sette imprese coinvolte di borse di studio triennali ad altrettanti studenti del corso di laurea di primo livello in Ingegneria Industriale Meccanica.

Loading...

L’idea portante è sostenere la formazione dei futuri ingegneri e, al tempo stesso avvicinarli alle realtà aziendali e ai processi produttivi così che, una volta laureati, possano immediatamente apportare il loro capitale di idee e di preparazione. Oltre a sostenere le attività della laurea triennale in Ingegneria Industriale Meccanica, il progetto contribuisce quindi alla sostenibilità del sistema formativo universitario provinciale in ambito ingegneristico e tecnologico. Questa nuova offerta amplia le già esistenti forme di collaborazione tra Assoimprenditori e unibz nell’ambito dello studio duale nonché della Laurea Professionalizzante in Ingegneria del legno ed è promettente in vista di future sinergie con la Facoltà di Ingegneria che sorgerà all’interno del Parco Tecnologico nei prossimi anni.

Le imprese coinvolte nel progetto sono alcune delle realtà imprenditoriali più affermate della provincia di Bolzano e appartengono a diversi settori produttivi: adddam Srl, Athesia Druck Srl, Duka Spa, GRUBER Logistics Spa, Microtec Srl, Oberalp Group e Würth Srl. Il percorso universitario dei vincitori si caratterizzerà per la personalizzabilità dei piani di studio e per lo svolgimento del tirocinio e della tesi di laurea presso l’azienda che sostiene il percorso formativo.