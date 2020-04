Le imprese italiane migliorano in resistenza Nessuno confronto con il debito pubblico: secondo Equita il sistema industriale italiano è meno indebitato rispetto alla crisi del 2008 e conta su banche più solide di Mara Monti

A volte la storia insegna e le aziende italiane sembra abbiano imparato la lezione impartita dalla precedente crisi finanziaria quando la mancanza di liquidità, la difficoltà delle banche a esporsi nei confronti delle imprese, aveva creato un corto circuito difficile da gestire. Oggi lo scenario si presenta diverso con le industrie meno indebitate e un sistema bancario più solido. Se questo sarà sufficiente a rispondere alla crisi del coronavirus è presto per dirlo. Di certo, le società italiane finora sono state colpite duramente dalla pandemia, con l'indice FtseMib in calo del 28% da inizio anno, anche a causa dell'allargamento dello spread BTp-Bund.



Imprese meno indebitate e sistema bancario solido

Uno dei principali elementi di debolezza dell'Italia è l'elevato livello di debito pubblico, soprattutto rispetto agli altri paesi europei. Ma in tutto questo ci sono anche elementi di forza dell'economia italiana: a cominciare dal basso debito privato (in linea se non addirittura inferiore rispetto a quello di altri paesi europei) e dall'alto tasso di risparmio (pari al 10,5 per cento). A dirlo è un report di Equita secondo il quale «le aziende italiane quotate, e in particolare il settore industriale e dei servizi, che sono la spina dorsale dell'economia italiana, hanno una leva finanziaria ragionevole, con un sistema bancario più solido rispetto al passato - spiega Luigi de Bellis, co-responsabile dell'ufficio studi di Equita - il Non performing loans ratio è sceso dal 18,6% del 2015 al 7,3% del 2019, un cambiamento molto più significativo rispetto alle contrazioni avvenute dal 2009».

Secondo i calcoli di Equita, se si guardano le società definite «Italian Champions» ovvero le aziende che negli ultimi 10 anni hanno mostrato i migliori tassi di crescita e di performance borsistica, la fotografia è ancora migliore con un leverage medio 1.3x a fine 2019 e con appena il 33% delle società del panel con un grado di leva superiore a 2x; il 25% del campione delle società ha una posizione finanziaria netta positiva, una solida capacità di generare cassa sia nel 2019, con un indice di copertura degli interessi ampiamente positivo e quasi il doppio rispetto al valore medio del campione; inoltre, presentano una solida dotazione patrimoniale per gli asset gatherers (Fineco, Banca Generali, Banca Mediolanum), con CET1 ratio superiore al 14% e ampiamente in eccesso rispetto ai requisiti SREP.

Bene anche il confronto internazionale

Se si considerano le società del FtseMib, escludendo i finanziari, il 20% ha una posizione finanziaria netta positiva con una leva finanziaria media pari a 1.9x che indica quindi un grado di indebitamento sostanzialmente contenuto; 4 settori su 13 che compongono l'indice mostrano una leva superiore alla media, ma coerentemente con gli standard della loro industria caratterizzata da alta visibilità regolatoria e minor ciclicità, e sostenuti in ogni caso da una solida generazione di cassa: tra questi Utilities (3.1x), Telecom (3.2x), Transportation (4.9x).