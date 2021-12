Le imprese italiane alla prova della sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questi ultimi mesi, anche in conseguenza delle previsioni del Pnrr, si parla sempre più di frequente, di Esg (acronomico di Environmental, Social and Governance) cioè a dire, in estrema sintesi, della capacità di una impresa di far fronte all'impatto ambientale, sociale e di governance nell'ambito della propria attività. Come spesso avviene in presenza di importanti innovazioni in ambito aziendale, si ritiene in prima battuta che si tratti di vicende che interessino solo, ed esclusivamente, le grandi imprese, non fosse altro per gli oneri che comunque occorre sostenere per simili adeguamenti.



Tuttavia la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale ed altri fattori similari comporta che simili adattamenti, ancorchè graduali, debbano essere ormai concretamente valutati anche dalle aziende non di grandi dimensioni, e, in tal senso le previsioni del Pnrr rappresentano un'importante opportunità per avviare un simile percorso. In difetto, il rischio è la progressiva esclusione a favore di altri competitor «Esg oriented» da parte di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con l'azienda (clienti, fornitori, finanziatori, investitori).

La normativa europea in vigore

Ad oggi esiste soltanto il Piano d'azione proposto dalla Commissione europea (Regolamenti Ue 2020/852 e 2019/2088) che ha previsto una serie di interventi regolatori, per favorire la graduale implementazione da parte delle società degli obiettivi Esg, nonché gli standard definiti per una loro corretta adozione e monitoraggio. A livello nazionale non vi sono ancora specifici provvedimenti normativi in materia. Si segnala quanto evidenziato dal comitato di Corporate governance che, nel nuovo Codice di corporate governance, definisce ex novo gli obiettivi e gli interessi che il Cda è incentivato a perseguire per una buona governance.

In tale contesto l'elemento di maggiore novità è l'identificazione dell'obiettivo prioritario (seppur non esclusivo) del consiglio nel perseguimento del «successo sostenibile dell'impresa» ovvero nella «creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli altri stakeholders rilevanti per la società».

I vantaggi imprenditoriali

Per l'impresa che tiene conto degli obiettivi Esg (nel rispetto dei criteri europei) i vantaggi possono essere di varia natura.Innanzitutto, il miglioramento della percezione/valutazione del proprio valore come azienda. Secondo alcuni studi, le imprese attente ai fattori Esg sono generalmente meno esposte a rischi operativi, legali e reputazionali, nonché più orientate all'innovazione e all'efficienza nell'allocazione delle risorse e nella valutazione dei rischi (connessi alle attività d'impresa e all'ambiente). Ne consegue un interesse maggiore degli investitori verso quelle realtà che svolgono la propria attività d'impresa in un'ottica di sostenibilità.