Le imprese di Marchionne, il coraggio di Sergio

Marchionne è morto il 25 luglio di tre anni fa e non è possibile non dedicare a lui questo familyandtrends. In molti, soprattutto nei primi tempi, ne hanno parlato cercando di raccontare quello che aveva fatto, come aveva cambiato le persone, le aziende e, anche, la nostra società. Molti di quelli che allora hanno occupato il palcoscenico lo conoscevano poco e (è curioso) molti di quelli che lo conoscevano meglio hanno preferito il silenzio.

Andando avanti con il tempo, si può provare a dare una lettura dell'uomo oltre che di quello che ha fatto e a descriverlo oltre il palcoscenico che offre una morte improvvisa e tragica. Non bisogna certo dimenticare quanto il manager ha fatto: ha ridato vita a più di un'impresa, ha cambiato il modo con cui si compete nell'industria dell'auto, ha rimodellato la percezione dell'Italia negli Stati Uniti e ha, forse, cambiato anche il modo con cui noi ci vediamo come Paese. C'è però un aspetto meno approfondito: le sue qualità di uomo. Ho avuto la possibilità, quando ad Harvard con Rob Kaplan lavoravo al caso Sergio at Chrysler di osservare l'uomo e la sua organizzazione e, per quello che posso aver capito, la caratteristica che più lo definiva era il coraggio. In tanti, accademici e non, hanno riempito gli scaffali e i siti di regole, modelli, consigli per essere un bravo leader, forse nessuno però ha detto che esserlo costa in termini umani.

A Marchionne il coraggio è costato, l'ho capito quando una sera durante un incontro per la preparazione del caso, si fermò un attimo a pensare, poi alzò gli occhi e disse: “beh certamente in questi anni, da quel giugno 2004, sono cambiato anch'io; sono cambiato molto e non avrebbe potuto essere altrimenti”.

Il suo coraggio era di tre tipi: il coraggio dell'impensabile, della responsabilità del sacrificio.

L'impensabile. Quando riunì i top manager per dire “we gonna do Chrysler” uno solo era a favore; gli altri erano contrari ritenendola una rischiosa pazzia. Ci vuole coraggio a decidere quando tutto sembra dirti che quello che vuoi eseguire è impensabile. Si tratta di “though call”: il momento in cui devi decidere se andare a destra o a sinistra; ed è un momento in cui sei solo e devi decidere di poter guidare “the House” verso l'impensabile. Certo, anche chi ama il rischio di per sé stesso può decidere l'impensabile, ma non era questo il caso. Marchionne ogni volta che prendeva un rischio si preparava allo scenario peggiore. Nelle sue parole: “If you hit the iceberg, don't bother to ask where there are the lifeboats: too late.”