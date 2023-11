Le imprese della moda alla sfida del bilancio di sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’industria della moda (soprattutto quella di lusso) la sostenibilità non è più una scelta, ma una strategia obbligata per le aziende che producono per i grandi marchi o che devono trattare un finanziamento con le banche. Per questo il settore è in fermento, alla ricerca della strada più adatta per realizzare quella transizione sostenibile – dal punto di vista ambientale, ma anche sociale e di governance – destinata ad assicurare competitività e mercato.

La sfida è particolarmente sentita in Veneto, dove il sistema-moda vale 14,5 miliardi di export e quasi 100mila addetti, come ha sottolineato Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, in occasione del secondo Venice Sustainable Fashion Forum, intitolato Boosting Transition e organizzato alla Fondazione Cini, sull’Isola di San Giorgio, dalla stessa associazione industriali con Sistema Moda Italia (Smi) e The European House-Ambrosetti.

La cultura della sostenibilità sta crescendo, ha affermato il presidente citando l’indagine a campione fatta da Ambrosetti: «In Veneto il 66% delle imprese del tessile-moda e calzatura ha già individuato al proprio interno un responsabile dei temi Esg e il 50% ha già elaborato una strategia di sostenibilità. L’impegno però è ancora poco comunicato all’esterno, perché solo il 17% delle imprese realizza un report di sostenibilità».

Gran parte delle aziende venete (l’87%), inoltre, non ha ancora sistemi di premialità collegati alle performance Esg, anche se il tema è all’attenzione di molte: il 70% è convinto che la sfida del futuro sia la tracciabilità e la trasparenza delle catene di fornitura.

Il settore però è consapevole che il passaggio “dal dire al fare” non sarà facile, soprattutto per le piccole e medie aziende che si trovano a dover affrontare investimenti pesanti. È meno preoccupato chi ha un partner finanziario come la padovana Nice Footwear, produttore di borse e scarpe per i marchi del lusso, che fa capo per il 51% al fondo Palladio e per il 49% ai soci Bruno Conterno e Francesco Torresan. L’azienda, 47 milioni di fatturato 2022, in crescita del 43% grazie anche alle acquisizioni di un calzaturificio e di una pelletteria, ha investito nella progettazione digitale ed è al suo quarto bilancio di sostenibilità che la proietta verso nuovi orizzonti. «Il progetto a cui guardiamo – spiega Conterno - è un concept sostenibile dalla A alla zeta, dunque partendo dall’eco-design. Oggi la sostenibilità è molto focalizzata sul rispetto delle normative e sul processo, noi pensiamo che debba permeare il prodotto fin dall’ideazione». L’obiettivo di Nice Footwear è già delineato: «Vogliamo diventare l’attore della filiera che unisce sostenibilità, digitalizzazione e managerializzazione», dice Conterno.