Le imprese nell’era dei tassi a zero Tra gli effetti delle scelte espansive della Bce ci sono una lieve limatura dei tassi e una liquidità abbondante. Per approfittare della congiuntura attuale, bond e prestiti a medio termine sono tra le opportunità migliori di Luca Orlando

Più liquidità a costi contenuti. Le nuove misure varate dalla Bce puntano a rilanciare l’economia reale spingendo le banche ad erogare prestiti con maggiore convinzione.

Ma cosa cambierà in concreto per le aziende?

Le attese degli operatori sono per una marginale discesa dei prezzi, con possibili benefici anche per l’emissione di bond aziendali, rilanciati dal calo dello spread. Possibile spinta anche per i minibond, via via più appetibili per gli investitori a caccia di rendimenti in un mondo che offre tassi sempre meno allettanti.

Più difficile stimare l’impatto sui volumi, che al momento non paiono frenati in modo evidente dal lato dell’offerta, piuttosto dalla riluttanza ad investire in un quadro nazionale e soprattutto estero che resta incerto. I dati al momento sono interlocutori e in parte contrastanti. La bank lending survey (Banca d’Italia-Bce) evidenzia nella rilevazione di luglio un «moderato inasprimento» delle condizioni di erogazione nel secondo trimestre, con il saldo delle risposte che vede valori peggiori solo a ottobre del 2013.

Guardando però alle rilevazioni Istat (all’interno degli indici di fiducia) i movimenti paiono ancora limitati: solo il 10% del campione di imprese segnala condizioni di accesso meno favorevoli, quota che nel pieno del credit crunch arrivava fino al 39%. A ricevere “no” dalla banca è invece il 6,4% delle aziende, quota che a metà 2013 aveva toccato livelli tripli.

Trend comunque non omogenei, con segmentazioni ben visibili ad esempio per dimensione d’impresa. Nei dati Bankitalia, tra 2017 e 2018 per le imprese a basso rischio i prestiti sono aumentati per tutte le categorie dimensionali, con valori tuttavia crescenti all’aumentare della stazza. Mentre nella fascia ad alto rischio i fondi si sono ridotti per tutte le categorie, tranne che per le grandi imprese.